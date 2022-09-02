Пока в Беларуси делают бесплатные операции, за рубежом платят огромные деньги. Почему? Рассказал Гайдукевич

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим провокации на Запорожской АЭС, уроки истории и гражданское общество. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич и философ-евразиец Алексей Дзермант.
Григорий Азаренок, СТВ:
Некоторые наши люди, особенно минчане, живут в иллюзиях благополучного Запада. Но вы не понимаете просто, как устроена эта система. Знаете, что такое сламленд? Сламленд – это миллиард людей, которые живут меньше чем на 1 доллар в день, когда ядро высасывает все из всех периферий. Это классика капитализма, это можно прочитать. Это еще Маркс описывал, Валлерстайн и так далее. Чтобы вы понимали, в Португалии 95 % молодежи безработные, потому что им там по квотам урезали рабочие места, у них этих рабочих мест быть не может. Это все очень сложно устроено.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Давайте простой пример, Григорий. Я люблю на себе. Когда ты рассказываешь то, что чувствуешь сам, все легче. У меня был порван ахилл, мне сделали операцию, я два месяца был в гипсе. Знаете, сколько эта операция стоит за рубежом? Я узнал. От 5 тысяч долларов. И это самая маленькая цена! А в некоторых странах – 25, 35, 70 тысяч. Мне она стоила коробки конфет. Я должен был отблагодарить врача, который мне сделал операцию, причем он еще отказывался от этого. Уникальное дело. Вы понимаете, что это надо ценить? Люди в Америке целыми кварталами нищие. Сейчас много людей, которые живут в Америке, там нет нигде сладкой жизни. Везде свои проблемы. И самое страшное, что мы можем делать, – это слепо копировать какую-то страну. Тогда мы получим еще хуже, чем у них, в два раза.
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