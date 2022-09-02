Пока в Беларуси делают бесплатные операции, за рубежом платят огромные деньги. Почему? Рассказал Гайдукевич

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим провокации на Запорожской АЭС, уроки истории и гражданское общество. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич и философ-евразиец Алексей Дзермант.

Григорий Азаренок, СТВ:

Некоторые наши люди, особенно минчане, живут в иллюзиях благополучного Запада. Но вы не понимаете просто, как устроена эта система. Знаете, что такое сламленд? Сламленд – это миллиард людей, которые живут меньше чем на 1 доллар в день, когда ядро высасывает все из всех периферий. Это классика капитализма, это можно прочитать. Это еще Маркс описывал, Валлерстайн и так далее. Чтобы вы понимали, в Португалии 95 % молодежи безработные, потому что им там по квотам урезали рабочие места, у них этих рабочих мест быть не может. Это все очень сложно устроено.