Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим провокации на Запорожской АЭС, уроки истории и гражданское общество. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич и философ-евразиец Алексей Дзермант. Григорий Азаренок, СТВ:

Какая-то фантасмагорическая картина вчера и сегодня происходит в Энергодаре. Эти баржи, штурмовые отряды во время приезда миссии МАГАТЭ. Последние новости за сегодня: генштаб ВСУ признал, что это они обстреливали АЭС. Скажите, пожалуйста, может, Зеленского начинают сливать таким образом?

Алексей Дзермант, философ-евразиец:

Очевидно, что противоречия между политической верхушкой и военными в Украине проявляется. При этом мы видим, что все акции, которые продвигались Зеленским и его окружением и навязывались руководству украинской армии, будь то контрнаступление, десант на Запорожскую АЭС, они провалились. Очевидно, что они должны были преследовать именно политические цели, ну и украинские солдаты оказываются просто пушечным мясом ради этих политических эффектов, которые нужны Зеленскому, чтобы Западу показывать, что есть какой-то успех. Это прежде всего нужно ему политически, но никакого успеха, естественно, нет, и это будет вызывать недовольства у военных и противоречия в руководстве Украины. Тем более мы слышали слова Президента на уроке исторической памяти, что это действительно так. Президент, естественно, опирается на информацию нашей разведки, из других источников ее имеет. Поэтому это не пустые слова. Но сами события, которые происходят в последнее время, говорят, что этот конфликт действительно нарастает и рано или поздно явно проявится. Григорий Азаренок:

Какая цель этого казахского десанта на баржах в Энергодаре во время приезда на Запорожскую АЭС делегации МАГАТЭ? СМИ сообщают, что это было подготовлено МИ-6, британскими спецслужбами с целью захвата АЭС. А какие бы это были последствия? Что бы это дало террористическому киевскому режиму?