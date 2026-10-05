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Новости по тегу #Армия Беларуси

Хренин: армия всегда была донором дисциплины
05 октября 2026 17:03

Хренин: армия всегда была донором дисциплины

Проверка боеготовности силового блока продолжается в Беларуси
23 сентября 2026 17:07

Проверка боеготовности силового блока продолжается в Беларуси

В ВВС и войсках ПВО Беларуси продолжается проверка боеготовности
23 сентября 2026 14:14

В ВВС и войсках ПВО Беларуси продолжается проверка боеготовности

«Мы готовимся к войне, чтобы ее избежать». Лукашенко провел совещание с военными – главное
11 сентября 2026 17:58

«Мы готовимся к войне, чтобы ее избежать». Лукашенко провел совещание с военными – главное

Лукашенко предупредил военных: все должно быть честно, объективно
11 сентября 2026 17:48

Лукашенко предупредил военных: все должно быть честно, объективно

Александр Вольфович оценил готовность личного состава во время тактических учений в Новополоцке
08 сентября 2026 19:51

Александр Вольфович оценил готовность личного состава во время тактических учений в Новополоцке

Лукашенко заслушал доклад Вольфовича – Президенту доложили о ходе проверки боеготовности
08 сентября 2026 19:32

Лукашенко заслушал доклад Вольфовича – Президенту доложили о ходе проверки боеготовности

Внезапная проверка боеготовности силовых ведомств по поручению Президента продолжается в Беларуси
08 сентября 2026 17:16

Внезапная проверка боеготовности силовых ведомств по поручению Президента продолжается в Беларуси

Плановые учебные сборы территориальных войск ВС продолжаются в Гомельской области
07 сентября 2026 17:19

Плановые учебные сборы территориальных войск ВС продолжаются в Гомельской области

Учебные сборы территориальных войск начались в трех районах Беларуси
26 августа 2026 16:49

Учебные сборы территориальных войск начались в трех районах Беларуси

Лукашенко рассказали о процессе создания полностью белорусского автомата ВСК-100Б
18 августа 2026 17:53

Лукашенко рассказали о процессе создания полностью белорусского автомата ВСК-100Б

У нас есть все, чтобы вооружить солдата – Лукашенко на отечественном производстве стрелкового оружия
18 августа 2026 17:07

У нас есть все, чтобы вооружить солдата – Лукашенко на отечественном производстве стрелкового оружия