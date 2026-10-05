Новости по тегу #Армия Беларуси

В Беларуси завершился сбор с военнообязанными из числа специалистов сельхозпредприятий.
Новые задачи поступили в центральный командный пункт ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси.
Новые задачи поступили в Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси. Необходимо было обнаружить условного противника в небе и принять решение: принудительно посадить, сопроводить или уничтожить.
Александр Лукашенко вместе с военными детально обсудил оперативную обстановку у наших границ, а также вопросы переоснащение армии. Также глава государства пообщался с журналистами.
Александр Лукашенко вместе с военными детально обсудил оперативную обстановку у наших границ, а также вопросы переоснащение армии.
Экзамен держит 7-я милицейская бригада.
Кроме того, во время доклада обсуждены кадровые вопросы в Вооруженных Силах Беларуси.
За ротными тактическими учениями в Новополоцке 8 сентября наблюдал государственный секретарь Совета безопасности Беларуси.
Позади первая неделя интенсивных тренировок.
Из запаса призваны десятки военнообязанных.
Что важно – и это подчеркивают на каждом этапе – с созданным оружием не получим дефицит боеприпасов.
Александр Лукашенко посетил уникальное производство в Минской области. Это научно-производственная организация «Кидма тек» в системе Госвоенпрома. Именно здесь выполнено поручение главы государства по локализации серийного производства стрелкового оружия.
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