«Три человека собрались, выпили пиво, поговорили о политике». Гайдукевич о том, как изменится партийная система Беларуси

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим провокации на Запорожской АЭС, уроки истории и гражданское общество. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич и философ-евразиец Алексей Дзермант.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы на этой неделе уже активно обсуждаем закон о политических партиях, о гражданском обществе. Это будет пакет документов. И сегодня было совещание в Совете Республики экспертной группы, я на нем присутствовал как лидер партии, где мы обсуждали после совещания у Президента эти законопроекты. Я в двух словах. Люди, которые слушают вас, любят конкретику и простоту мышления, поэтому я скажу просто. Две задачи этих новшеств. Первая задача: больше никогда не допустить в стране партий, организаций, лиц, которые действуют в интересах Запада и за их счет. Этого не будет больше никогда, то есть будет жесткий заслон. Второй момент: партии должны стать по-настоящему партиями, а то у нас 15 партий. Сколько их реально существует? Я не хочу никого обидеть.
Григорий Азаренок, СТВ:
Я в политике варюсь, назову штук пять.
Олег Гайдукевич:
А реально существует 3-4, чтобы прошли перерегистрацию, а все остальное надо ликвидировать. Это мусор. У них есть печать. Что такое партия? Сидит человек на унитазе с ноутбуком, пишет заявление и отправляет его в СМИ. Офиса нет, людей нет. Политическая партия! Найдет где-то под столом печать, которая завалялась, поставит «Политическая партия». Это разве политическая партия? Это можете назвать как угодно, например, клуб по интересам. Три человека собрались, выпили пиво, поговорили о политике. Это не партия!
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