«Три человека собрались, выпили пиво, поговорили о политике». Гайдукевич о том, как изменится партийная система Беларуси

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы на этой неделе уже активно обсуждаем закон о политических партиях, о гражданском обществе. Это будет пакет документов. И сегодня было совещание в Совете Республики экспертной группы, я на нем присутствовал как лидер партии, где мы обсуждали после совещания у Президента эти законопроекты. Я в двух словах. Люди, которые слушают вас, любят конкретику и простоту мышления, поэтому я скажу просто. Две задачи этих новшеств. Первая задача: больше никогда не допустить в стране партий, организаций, лиц, которые действуют в интересах Запада и за их счет. Этого не будет больше никогда, то есть будет жесткий заслон. Второй момент: партии должны стать по-настоящему партиями, а то у нас 15 партий. Сколько их реально существует? Я не хочу никого обидеть.

Григорий Азаренок, СТВ:

Я в политике варюсь, назову штук пять.