«Ну что сказать – шизофрения». Почему Лазуткин так отзывается об оппозиционерах?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим угрозу ядерного удара с Запада и новый этап специальной военной операции. В гостях политолог Андрей Лазуткин и политик Николай Стариков. Андрей Лазуткин, политолог:

Эти банды нацистские остались, и они сегодня выполняют те же самые задачи устрашения, потому что надо отдать русским в лучшем случае просто территорию, людей, которые там, мы либо убьем, либо они все выйдут в Украину, а дальше в Польшу, а вы получите разрушенные здания, пенсионеров, которых вы себе возьмете на баланс, разрушенный фонд жилищный, разрушенные коммуникация, связь и все остальное, будете за свои деньги все это восстанавливать. А мы такие умные отойдем дальше и будем под американской или польской крышей. Поэтому эта жестокость будет, я думаю, пока физически не будут ликвидированы эти группировки, «Азов».

Григорий Азаренок, СТВ:

Они отданы по каким-то странным договорникам. Андрей Лазуткин:

Это все у людей вызывает большие вопросы, но на фронте люди все понимают гораздо лучше, чем наши блогеры или эксперты, которые ведут стримы. Они просто в какой-то момент перестанут брать в плен этих замечательных людей. А что там на фронте? Пуля так пролетела и в голову попала. И не надо никаких видео, понимаете? Эти люди сами себе подписывают приговоры, потому что сегодня ты такой герой, воюешь с мирным населением, а завтра ты будешь на передовой, и посмотрим, как тебя самого будут брать в плен. Так что это о двух концах. Григорий Азаренок:

Андрей, но почему синие ж [...] змагаров – это был какой-то вселенский ужас, и там собирались чуть ли не Совбез ООН и все остальное, а это просто напрочь игнорируется?