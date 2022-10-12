«Ну что сказать – шизофрения». Почему Лазуткин так отзывается об оппозиционерах?
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим угрозу ядерного удара с Запада и новый этап специальной военной операции. В гостях политолог Андрей Лазуткин и политик Николай Стариков.
Андрей Лазуткин, политолог:
Эти банды нацистские остались, и они сегодня выполняют те же самые задачи устрашения, потому что надо отдать русским в лучшем случае просто территорию, людей, которые там, мы либо убьем, либо они все выйдут в Украину, а дальше в Польшу, а вы получите разрушенные здания, пенсионеров, которых вы себе возьмете на баланс, разрушенный фонд жилищный, разрушенные коммуникация, связь и все остальное, будете за свои деньги все это восстанавливать. А мы такие умные отойдем дальше и будем под американской или польской крышей. Поэтому эта жестокость будет, я думаю, пока физически не будут ликвидированы эти группировки, «Азов».
Григорий Азаренок, СТВ:
Они отданы по каким-то странным договорникам.
Андрей Лазуткин:
Это все у людей вызывает большие вопросы, но на фронте люди все понимают гораздо лучше, чем наши блогеры или эксперты, которые ведут стримы. Они просто в какой-то момент перестанут брать в плен этих замечательных людей. А что там на фронте? Пуля так пролетела и в голову попала. И не надо никаких видео, понимаете? Эти люди сами себе подписывают приговоры, потому что сегодня ты такой герой, воюешь с мирным населением, а завтра ты будешь на передовой, и посмотрим, как тебя самого будут брать в плен. Так что это о двух концах.
Григорий Азаренок:
Андрей, но почему синие ж [...] змагаров – это был какой-то вселенский ужас, и там собирались чуть ли не Совбез ООН и все остальное, а это просто напрочь игнорируется?
Андрей Лазуткин:
Это же правильная война, оборонительная война, то есть эти пытки, убийства ради того, чтобы наказать коллаборационистов, как они говорят, они же сотрудничают с русскими – давайте их всех убьем, вырежем. То есть здесь у нас хорошие коллаборационисты, а тут были плохие, если берем Вторую мировую войну. Они как бы на себя вообще не перекладывают, то есть мы за Украину, мы за мир, а значит, мы автоматом за все эти убийства, за пытки, за эти удары, которые по Донецку наносятся каждый день. Мы один раз обстреляли Киев масштабно, а они каждый день лупят из обычной артиллерии по жилым районам Донецка, сбрасывают там лепестки, на которых подрываются дети, даже не взрослые. Взрослый человек понимает, что это лепесток, а ребенок может взять эту мину, поиграть с ней, поднять ее с земли – и вот детские трупы. Вот они так сегодня воюют. Вроде наши оппозиционеры за мир, за все хорошее, но и за убийства, пытки, нацистские батальоны одновременно. Вот так это в голове у людей умещается вместе. Ну что сказать – шизофрения.
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