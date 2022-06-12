«Вы будете обычными людьми, и вы будете натыкаться на все это». Объясним подробно, что хотел сказать чиновникам Президент

Новости Беларуси. Государство для народа – это современная политика Беларуси. Об этом наш Президент заявил на семинаре-совещании, где в целом обсуждали, как возвести мост доверия между народом и властью, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Глава государства призывал чиновников выходить в народ, быть ближе к людям, разговаривать с белорусами уже не раз и не два. Можно сказать, что все 30 лет президентства Александр Лукашенко пытается донести до бюрократов – и такие есть у нас – вот эти прописные истины. Действовать, помогать, решать проблемы, брать на себя ответственность. Да, это не всегда просто. Вернее, всегда не просто. Но, как отметил Президент, 2020 год многое показал, в том числе, что наше общество изменилось, что у него новые запросы и желания. Им нужно соответствовать. В ином случае битва за людей будет проиграна. А сейчас над Беларусью сгустились тучи. Вот-вот разразятся гром и молния. Но шансы предотвратить последствия этого внешнего циклона есть, если прислушаться к тезисам Президента. Наш политический обозреватель Алена Сырова узнала, так какой отклик призывы главы государства нашли у представителей местной вертикали и когда отношения людей и чиновников станут по-настоящему ближе.

Алена Сырова, политический обозреватель:

О том, что не народ к власти, а власть к народу, о важнейшем принципе белорусской системы, о необходимости разговаривать с людьми и принимать решения здесь и сейчас, а не отсиживаться, глядя на проблему с высоты своей должности. На протяжении всей своей работы на посту главы государства Александр Лукашенко, во-первых, демонстрирует личным примером, а, во-вторых, на каждом совещании, особенно на тех, где присутствуют руководители местной вертикали, неустанно говорит:

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь (2015 год):

Мы разучились разговаривать с людьми. Мы везде пишем: государство для народа. Так давайте слушать народ.

Александр Лукашенко (2020 год):

Наша работа, всех государственных служителей, идти к людям и с ними разговаривать.

Алена Сырова:

Что примечательно, председателей гор- и даже райисполкомов Президент назначает лично, часто не ограничиваясь лишь дистанционным согласованием, а приглашает на разговор сюда, во Дворец Независимости. Конечно, важно знать своих людей в лицо, но куда важнее понимание, что по работе чиновников на местах во многом судят о работе Президента. Поэтому Александр Лукашенко не жалеет ни времени, ни слов, снова и снова повторяя основную задачу и основное требование:

Александр Лукашенко:

Если люди к вам обращаются, значит, надо реагировать на это. Я не заставляю вас выполнять любое желание, которое кому-то взбредет в голову, но всегда надо людям прямо ответить: ты давай занимайся этим, я тебе вот это помогу, а здесь я вообще ничего делать не буду (подробности).

Алена Сырова:

Эффект от такого многолетнего взаимодействия определенно есть. За последнее время обращений в Администрацию Президента значительно снизилось. Это говорит о том, что если не все, то очень многое можно решить на местном уровне. Конечно, хотелось бы большего, но что-то мешает. Что? Пытались разобраться во время республиканского семинара. Сначала представители местной власти самостоятельно, а после – с участием главы государства. В идеале итог обсуждений и те идеи, которые планируют внедрить, должны на себе ощутить все без исключения белорусы. А пока классический пример проблемы, которая потенциально может быть поднята до несоразмерно высокого уровня жителями нескольких дворов на улице Гая в Гродно. «Укладка асфальта не планируется». Разбитая дорога, про которую на СТВ 4 года назад вышел сюжет, стала еще хуже. Подробнее. И это хрестоматийный формальный ответ и красноречивый пример, как не должно, но, к сожалению, есть. Александр Лукашенко во время совещания, говоря об уроках прошлого и жизни в большой стране, сказал: нас загубил формализм и безразличие. И быть беде, если эту ошибку повторить снова…

Александр Лукашенко:

Пришло время понять, что не народ должен идти к власти, а власть должна бежать к народу (далее). «Как человек после этого должен к нам относиться?» Лукашенко рассказал, чем грешат службы ЖКХ. Читать здесь. Вот такие подходы отдельных чиновников и формируют вовсе не лицеприятные стереотипы о власти на местах, которые проецируются потом на всю вертикаль. Ну и как канализационный колодец и отстойник – на Президента все.

Оказывается, не все обязательно выносить на самый верх. Дело не в том, что кому-то не хочется этим заниматься или проблемы не существенные, отнюдь. Просто тогда возникает вопрос: если за все отвечает один человек, а зачем свой хлеб едят остальные?

Александр Лукашенко:

Не надо все регулировать с центра от Президента. Я не все вижу. И потом, я не семижильный. Во все это надо вникать: то, что кладут на стол по семь килограмм в день или целый пуд. Стоит в командировку уехать, приезжаешь – в чемодане пуд документов. И только половина тех, которые должны решаться на уровне Президента. За последнее время, наши чиновники, правда, стали более открытыми. Общение с нами, народом, не ограничивается лишь прямыми телефонными линиями или приемными днями. К счастью, пример, который во время семинара привел Президент – единичный случай.

Александр Лукашенко:

Управляющий делами одного из райисполкомов установил приемный день – каждая пятая среда месяца. За год четыре таких дня оказалось. Ему, как меня информируют в Администрации Президента, подсказали. Поэтому он и первую, и пятую неделю в месяце ведет эти приемы сейчас. График помогли сделать.

Большинству представителей власти можно написать в соцсетях. Можно присоединиться к прямому эфиру в Instagram (губернатор Могилевской области использует такую форму). В поиске диалога все средства хороши. Многие стали мединыйми, чему журналисты несказанно рады. Активность в СМИ в целом поддерживает и Президент за одним исключением, когда это самопиар, а не выступление по делу. Кстати, после этой фразы Александра Лукашенко часть чиновников наверняка решила снизить градус активности, хотя речь шла лишь об избыточной, а не о той, что по существу. Вслушайтесь еще раз.

«Не ходите вы в телевизор, если вы к этому не созрели». Лукашенко резко обратился к чиновникам. Александр Лукашенко:

Запомните, все, что вы говорите, должно быть воспринято людьми, а не просто выйти и покрасоваться. Учтите, пожалуйста, это (подробности). К слову, о работе региональной прессы. В Мининформе видят, как можно ее скорректировать и сделать эффективной, интересной, а не просто листом самоотчета. Свои идеи озвучили прямо во время семинара. «Мы должны знать все, что происходит в регионе. Мониторить все чаты, паблики, соцсети». Что предложил министр информации?

Александр Лукашенко:

Возьмите и сделайте. Нет там критических материалов, так вы поручите газете, чтобы, грубо говоря, в тупую, 10 критических материалов (из них 5 острых, 5 легких) в месяц было. Не будет – значит, работать не будут. Уже надоело об этом говорить.

Вот оно то самое перераспределение полномочий, за которое мы проголосовали на референдуме. Действуйте. И, по-хорошему, так должно быть на разных уровнях. Та самая инициативность и граждан, которую важно поддерживать (в противном случае, ее используют в своих интересах оппоненты, как это было в 2020-м), должна стать союзником для местной вертикали. В конечном счете, кому лучше знать, где нужнее поставить детскую площадку, как не людям живущим в конкретном дворе? Понятно, что глобальные вопросы нужно решать на другом уровне, но ведь всегда можно избежать излишних препон.

Александр Лукашенко:

Все мы с вами, и я в том числе, всегда начальниками не будем. Даст бог, мы поживем в обществе обычными людьми, кто-то на пенсию уйдет, кто-то вообще не сможет и не захочет работать, и так далее. И вы будете обычными людьми, и вы будете натыкаться на все это – на эту волокиту и бюрократизм, которые мы создали.