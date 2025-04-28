Цветочная фея из Воложинского района! Посмотрели, как многодетная мама создаёт ароматные симфонии

Четыре сыночка и лапочка-дочка. Сегодня в нашем объективе лучшая многодетная семья Минщины. Из шумной столицы Логашины перебрались на лоно природы. В деревни Дружичи Воложинского района нашли свой рай и построили дом в баварском стиле. Теперь за окном журчат ручьи, благоухает лаванда и щебечут птицы. Белорусская благодать.

Светлана Логашина, многодетная мама, флорист:

Это, наверное, то место силы, в котором хочется жить, творить, действовать, двигаться вперед. Все сделано своими руками. То есть в каждый вообще предмет того, что есть на участке, вложена своя какая-то любовь. Поэтому, безусловно, и дети все это чувствуют. Они учатся на земле тоже созидать. Все витамины свои, все выращивается на огороде. Первый лучок, чеснок. Многие знакомые удивляются, кто из города приезжает, говорят: Света, у вас дети едят просто все!

Плантация счастья или вальс цветов. Такое ощущение, что вы попали в сказку к цветочной фее. Мастерская мамы Светы завораживает. Здесь живет лето круглый год. И как по нотам можно сочинить свою ароматную симфонию. Идея создать арт-пространство и проводить мастер-классы по сухоцветам родилась неслучайно. С флористикой на ты наша героиня была с самого детства.

Светлана Логашина:

Мы жили в деревне с родителями. На самом деле, вокруг было много лесов, и уже тогда, с детства, меня тянуло к цветам, причем к диким цветам, полевым цветам. В дом родителям приносила цветы, какие-то композиции составляла. Даже в университете, когда я училась на международных экономических отношениях, я приходила в библиотеку, и мои руки тянулись к книгам по ландшафтному дизайну. И когда я уже ушла в декрет, помимо материнства, хотелось заниматься еще дополнительно чем-то. Ведь не зря же говорят, что у мамы должно быть какое-то ресурсное дело, которое ее перезагружает, вдохновляет.