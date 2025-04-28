Яркое выступление на белорусском языке! Группа «Добрыя людзi» исполнила песню в студии «Нового утра»

В это прекрасное утро хотелось бы добавить еще немножечко доброты и красоты, которыми с нами поделятся наши гости. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь солистки группы «Добрые людзi» Кристина Кискевич и Ангелина Пушкарь.

Александр Меженный, СТВ:

Давайте начнем по порядку. 2023 год, 17 сентября. Сцена очень значимая, большая, красивая, помпезная. Сцена в «Минск-Арене». Грандиознейший концерт. И вы выходите, и там ваше первое выступление, там премьера. Я почему обращаю на это внимание? Группы, как правило, начинают потихонечку, потом доходят до такого большого уровня. А у вас это получилось сразу же. То есть рождение коллектива произошло именно там. Как вы ощущали себя тогда? Что поменялось с тех времен и вообще как вам ваша премьера?