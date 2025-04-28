Яркое выступление на белорусском языке! Группа «Добрыя людзi» исполнила песню в студии «Нового утра»

В это прекрасное утро хотелось бы добавить еще немножечко доброты и красоты, которыми с нами поделятся наши гости.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь солистки группы «Добрые людзi» Кристина Кискевич и Ангелина Пушкарь.
В это прекрасное утро хотелось бы добавить еще немножечко доброты и красоты, которыми с нами поделятся наши гости.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь солистки группы «Добрые людзi» Кристина Кискевич и Ангелина Пушкарь.
Александр Меженный, СТВ:
Давайте начнем по порядку. 2023 год, 17 сентября. Сцена очень значимая, большая, красивая, помпезная. Сцена в «Минск-Арене». Грандиознейший концерт. И вы выходите, и там ваше первое выступление, там премьера. Я почему обращаю на это внимание? Группы, как правило, начинают потихонечку, потом доходят до такого большого уровня. А у вас это получилось сразу же. То есть рождение коллектива произошло именно там. Как вы ощущали себя тогда? Что поменялось с тех времен и вообще как вам ваша премьера?
Кристина Кискевич, солистка группы «Добрыя людзi»:
Знаете, на самом деле тогда было очень волнительно. Это был первый наш выход. Эмоции просто зашкаливали. Мы волновались, мы стояли все в предвкушении, что же там будет. Нас поднимали на плунжера. У нас был такой прикольный номер. Мы исполняли песню «Сапраўдны беларус». Было очень волнительно, было огромное количество людей. Мы вышли, мы просто были в восторге, выступили. Выбежали за сцену, все такие: «Ох, все прошло классно!» У нас были такие эмоции, это было просто невероятно.
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