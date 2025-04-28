О журналистике, детстве и хобби – Марат Марков в «Рецепте настоящего белоруса»
Начинаем летний сезон! Не пропустите новую серию авторского проекта Александра Осенко, который легко меняет офисный костюм на фартук и становится шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. В гостях – Марат Марков. Министр информации приготовит салат по рецепту Президента, сыграет на скрипке и расскажет много интересного о себе, как попал в профессию и из каких людей можно сделать журналистов? Смотрите новый выпуск 4 мая на РТР-Беларусь в 10:15.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Мы начинаем новый летний сезон нашей программы.
Александр Осенко:
Здравствуйте, Марат Сергеевич.
Марат Марков, министр информации Беларуси:
Здравствуйте, Александр Александрович.
Александр Осенко:
Рад вас приветствовать у нас на проекте.
Марат Марков:
Вы бы лучше меня спросили, когда я в последний раз готовил.
Александр Осенко:
Салат по рецепту Президента.
Марат Марков:
Захотелось его сразу же и попробовать. Давайте начнем?
Александр Осенко:
Да.
Марат Марков:
С детского сада я любил командовать. Честно рассказываю про себя, столько всего интересного.
Александр Осенко:
Это хорошо, хорошо.
Александр Осенко:
Было когда-нибудь в журнале «неуд»?
Марат Марков:
Что, взрывпакеты мы не делали? Да я могу сегодня рассказать 50 способов.
Александр Осенко:
Не надо, это уже будет экстремизм.
Александр Осенко:
Как вы пали в журналистику?
Марат Марков:
Ну это было, конечно, трэш. Чем отличается суфлер от синхрона, я не знал.
Александр Осенко:
Я бы хотел, чтобы вы вспомнили свое детство.
Марат Марков:
О боже мой, нет. Я не буду играть на скрипке. Не, нормально.
Александр Осенко:
Журналиста можно сделать из любого?
Марат Марков:
Не надо мешать творческим людям работать.
Александр Осенко:
А откуда пришло это хобби?
Марат Марков:
Втихаря от всех купил мотоцикл.
Марат Марков:
Если бы не под камерой, я бы это пробовал.
Александр Осенко:
Так, а вы попробуйте.
Марат Марков:
Не, коллеги…
Александр Осенко:
Что?
Марат Марков:
Хорошо!
Смотрите новый выпуск в это воскресенье, 4 мая, на РТР-Беларусь в 10:15.