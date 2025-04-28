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О журналистике, детстве и хобби – Марат Марков в «Рецепте настоящего белоруса»

28 апреля 2025 13:24
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Начинаем летний сезон! Не пропустите новую серию авторского проекта Александра Осенко, который легко меняет офисный костюм на фартук и становится шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. В гостях – Марат Марков. Министр информации приготовит салат по рецепту Президента, сыграет на скрипке и расскажет много интересного о себе, как попал в профессию и из каких людей можно сделать журналистов? Смотрите новый выпуск 4 мая на РТР-Беларусь в 10:15.

О журналистике, детстве и хобби – Марат Марков в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Мы начинаем новый летний сезон нашей программы.

Александр Осенко:
Здравствуйте, Марат Сергеевич.

Марат Марков, министр информации Беларуси:
Здравствуйте, Александр Александрович.

Александр Осенко:
Рад вас приветствовать у нас на проекте.

О журналистике, детстве и хобби – Марат Марков в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Марат Марков:
Вы бы лучше меня спросили, когда я в последний раз готовил.

Александр Осенко:
Салат по рецепту Президента.

Марат Марков:
Захотелось его сразу же и попробовать. Давайте начнем?

Александр Осенко:
Да.

О журналистике, детстве и хобби – Марат Марков в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Марат Марков:
С детского сада я любил командовать. Честно рассказываю про себя, столько всего интересного.

Александр Осенко:
Это хорошо, хорошо.

Александр Осенко:
Было когда-нибудь в журнале «неуд»?

Марат Марков:
Что, взрывпакеты мы не делали? Да я могу сегодня рассказать 50 способов.

Александр Осенко:
Не надо, это уже будет экстремизм.

Александр Осенко:
Как вы пали в журналистику?

Марат Марков:
Ну это было, конечно, трэш. Чем отличается суфлер от синхрона, я не знал.

О журналистике, детстве и хобби – Марат Марков в «Рецепте настоящего белоруса»-8

Александр Осенко:
Я бы хотел, чтобы вы вспомнили свое детство.

Марат Марков:
О боже мой, нет. Я не буду играть на скрипке. Не, нормально.

Александр Осенко:
Журналиста можно сделать из любого?

Марат Марков:
Не надо мешать творческим людям работать.

О журналистике, детстве и хобби – Марат Марков в «Рецепте настоящего белоруса»-10

Александр Осенко:
А откуда пришло это хобби?

Марат Марков:
Втихаря от всех купил мотоцикл.

О журналистике, детстве и хобби – Марат Марков в «Рецепте настоящего белоруса»-12

Марат Марков:
Если бы не под камерой, я бы это пробовал.

Александр Осенко:
Так, а вы попробуйте.

Марат Марков:
Не, коллеги… 

Александр Осенко:
Что?

Марат Марков:
Хорошо!

Смотрите новый выпуск в это воскресенье, 4 мая, на РТР-Беларусь в 10:15.

# Марат Марков # Александр Осенко # Интервью

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