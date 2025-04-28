О журналистике, детстве и хобби – Марат Марков в «Рецепте настоящего белоруса»

Начинаем летний сезон! Не пропустите новую серию авторского проекта Александра Осенко, который легко меняет офисный костюм на фартук и становится шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. В гостях – Марат Марков. Министр информации приготовит салат по рецепту Президента, сыграет на скрипке и расскажет много интересного о себе, как попал в профессию и из каких людей можно сделать журналистов? Смотрите новый выпуск 4 мая на РТР-Беларусь в 10:15.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Мы начинаем новый летний сезон нашей программы. Александр Осенко:

Здравствуйте, Марат Сергеевич. Марат Марков, министр информации Беларуси:

Здравствуйте, Александр Александрович. Александр Осенко:

Рад вас приветствовать у нас на проекте.

Марат Марков:

Вы бы лучше меня спросили, когда я в последний раз готовил. Александр Осенко:

Салат по рецепту Президента. Марат Марков:

Захотелось его сразу же и попробовать. Давайте начнем? Александр Осенко:

Да.

Марат Марков:

С детского сада я любил командовать. Честно рассказываю про себя, столько всего интересного. Александр Осенко:

Это хорошо, хорошо. Александр Осенко:

Было когда-нибудь в журнале «неуд»? Марат Марков:

Что, взрывпакеты мы не делали? Да я могу сегодня рассказать 50 способов. Александр Осенко:

Не надо, это уже будет экстремизм. Александр Осенко:

Как вы пали в журналистику? Марат Марков:

Ну это было, конечно, трэш. Чем отличается суфлер от синхрона, я не знал.

Александр Осенко:

Я бы хотел, чтобы вы вспомнили свое детство. Марат Марков:

О боже мой, нет. Я не буду играть на скрипке. Не, нормально. Александр Осенко:

Журналиста можно сделать из любого? Марат Марков:

Не надо мешать творческим людям работать.

Александр Осенко:

А откуда пришло это хобби? Марат Марков:

Втихаря от всех купил мотоцикл.