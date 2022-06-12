«Укладка асфальта не планируется». Разбитая дорога, про которую на СТВ 4 года назад вышел сюжет, стала ещё хуже
Новости Беларуси. Классический пример проблемы, которая потенциально может быть поднята до несоразмерно высокого уровня жителями нескольких дворов на улице Гая в Гродно – убитая дорога, по которой не то что ехать, пройти невозможно. За прошедшие с момента предыдущего ремонта (к слову, после критического сюжета на нашем канале) четыре года, стала совсем непригодной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Местные жители неустанно просят заменить асфальт, а профильным службам дела до проблемы нет.
Татьяна Болдак, жительница Гродно:
Меня не то, что откидывают, мне говорят – вы записаны на третий квартал, ждите. Каждый год одно и тоже. У нас постоянно один и тот же ответ – третий квартал. С каждым годом они увеличиваются и увеличиваются.
Чтобы не вышла критика ради критики, наша съемочная группа попыталась самостоятельно пройти путем недовольных жильцов и решить вопрос. Хоть и не с первого раза (все же была пятница, послеобеденное время) удалось дозвониться и получить комментарий.
– У нас там включено в ямочный ремонт. Планируем ускорить финансирование и выполнять там работы.
– В какие сроки это планируется?
– Это, как финансирование будет.
– Укладка асфальта не планируется?
– Нет, пока нет.
И это хрестоматийный формальный ответ и красноречивый пример, как не должно, но, к сожалению, есть.
«Вы будете обычными людьми, и вы будете натыкаться на все это». Объясним подробно, что хотел сказать чиновникам Президент. Читать здесь.