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«Укладка асфальта не планируется». Разбитая дорога, про которую на СТВ 4 года назад вышел сюжет, стала ещё хуже

12 июня 2022 18:19
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Новости Беларуси. Классический пример проблемы, которая потенциально может быть поднята до несоразмерно высокого уровня жителями нескольких дворов на улице Гая в Гродно – убитая дорога, по которой не то что ехать, пройти невозможно. За прошедшие с момента предыдущего ремонта (к слову, после критического сюжета на нашем канале) четыре года, стала совсем непригодной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

«Укладка асфальта не планируется». Разбитая дорога, про которую на СТВ 4 года назад вышел сюжет, стала ещё хуже-1

Местные жители неустанно просят заменить асфальт, а профильным службам дела до проблемы нет.  

«Укладка асфальта не планируется». Разбитая дорога, про которую на СТВ 4 года назад вышел сюжет, стала ещё хуже-4

Татьяна Болдак, жительница Гродно:  
Меня не то, что откидывают, мне говорят – вы записаны на третий квартал, ждите. Каждый год одно и тоже. У нас постоянно один и тот же ответ – третий квартал. С каждым годом они увеличиваются и увеличиваются.  

Чтобы не вышла критика ради критики, наша съемочная группа попыталась самостоятельно пройти путем недовольных жильцов и решить вопрос. Хоть и не с первого раза (все же была пятница, послеобеденное время) удалось дозвониться и получить комментарий.  

«Укладка асфальта не планируется». Разбитая дорога, про которую на СТВ 4 года назад вышел сюжет, стала ещё хуже-7

У нас там включено в ямочный ремонт. Планируем ускорить финансирование и выполнять там работы.  
В какие сроки это планируется?  
Это, как финансирование будет.  
Укладка асфальта не планируется?  
Нет, пока нет.  

«Укладка асфальта не планируется». Разбитая дорога, про которую на СТВ 4 года назад вышел сюжет, стала ещё хуже-10

И это хрестоматийный формальный ответ и красноречивый пример, как не должно, но, к сожалению, есть.  

«Вы будете обычными людьми, и вы будете натыкаться на все это». Объясним подробно, что хотел сказать чиновникам Президент. Читать здесь.

# Автодороги Беларуси # общество # Татьяна Болдак # Галина Буро # Алена Сырова # Фотофакт

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