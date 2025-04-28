Нас привезли в Германию – и сразу за проволоку. Узница концлагеря рассказала про страшные годы войны

– Вот эта медаль – я сидела в концлагере, вот, я получила ее.
– А еще за что медаль у вас есть?
– А эта медаль за мою хорошую работу, за деток моих, которых я воспитала очень много.
– Вот эта медаль – я сидела в концлагере, вот, я получила ее.
– А еще за что медаль у вас есть?
– А эта медаль за мою хорошую работу, за деток моих, которых я воспитала очень много.
Федора Михневич, узница концлагеря, ребенок войны:
Встали утром, и нам объявили войну. И тут уже немцы по деревне идут. Мы поубегали на улицу. Немцы шли по нашей деревне в другую деревню. А мне было тогда, наверное, лет 10.
– Вы в достаточно осознанном возрасте застали войну, а вы понимали, что это что-то страшное?
– Вы знаете, мы не понимали, что это страшно будет. А потом, когда уже стали бомбить все города, тогда уже нам страшно было, когда уже Бобруйск разбомбили, мы уже сидели в погребе, чтобы осколки не попали в дом.
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