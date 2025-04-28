Нас привезли в Германию – и сразу за проволоку. Узница концлагеря рассказала про страшные годы войны

– Вот эта медаль – я сидела в концлагере, вот, я получила ее.

– А еще за что медаль у вас есть?

– А эта медаль за мою хорошую работу, за деток моих, которых я воспитала очень много.

Федора Михневич, узница концлагеря, ребенок войны:

Встали утром, и нам объявили войну. И тут уже немцы по деревне идут. Мы поубегали на улицу. Немцы шли по нашей деревне в другую деревню. А мне было тогда, наверное, лет 10.