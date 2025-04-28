30-летний юбилей! Игорь Бузовский рассказал, чем сейчас живёт Академия управления при Президенте

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – ректор этого вуза Игорь Иванович Бузовский, который расскажет, чем же живет сейчас Академия, про ежегодный набор золотой сотни и другие новости.

28 апреля на календаре. Месяц остается у одиннадцатиклассников до проведения централизованных экзаменов и тестирования. Конечно, они уже определились, какое направление для будущей профессии выбрать, какие предметы будут сдавать и, возможно, куда поступать. Один из ведущих вузов страны, который тоже сейчас находится в поле зрения абитуриентов, в этом году отмечает свой 30-летний юбилей в статусе Академии управления при Президенте Республики Беларусь.

Ольга Бурлакова, ведущая: Очень рады видеть вас у нас в гостях. Именно 26 июня исполнится 30 лет со дня присвоения Академии управления статуса «президентской». Мы вас от души поздравляем. Такая очень красивая дата. Несмотря на то, что вы лишь год назад стали ректором Академии, мы знаем, что эта Академия уже давно стала для вас родной. Расскажите, почему?

Игорь Бузовский, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Во-первых, искренние слова благодарности, поскольку мы празднуем не 26 июня, мы празднуем весь год. Это событие, которое сегодня обозначается во всех мероприятиях, которые организовываются в рамках деятельности Академии. Что касается моей работы и взаимодействия с Академией на протяжении долгих лет – это не просто управленческие взаимодействия на разных должностях и в Администрации Президента, и в районе. Это практическая деятельность в качестве преподавателя, в качестве студента.

Поступал в Академию при Президенте. Учился в Российской академии при Президенте Российской Федерации государственной службы. И эта академия была в моем потенциале благодаря, опять же, Академии при Президенте. Благодаря тем квотам, которые глава государства определил 10 человек, направлял управленцев получать образование на паритетах, которые мы выполняли в рамках взаимодействия с нашими академиями.