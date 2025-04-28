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29 апреля Лукашенко и Путин примут участие в международном форуме в Волгограде

28 апреля 2025 13:33
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Президент Беларуси совершит рабочий визит в Россию. Александр Лукашенко вместе с Владимиром Путиным 29 апреля примет участие в Международном форуме Союзного государства «Великое наследие – Общее будущее», который проходит в Волгограде, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основная цель патриотического мероприятия – сохранение и защита исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны.

29 апреля Лукашенко и Путин примут участие в международном форуме в Волгограде-2

От белорусской стороны участие в форуме также принимают парламентарии, представители общественных организаций, ректоры вузов, директора гимназий и школ, а также центров патриотического воспитания, ученые, члены Молодежного парламента при Национальном собрании. Александр Лукашенко также возложит цветы в историко-мемориальном комплексе «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане. Ожидается, что президенты Беларуси и России проведут отдельную встречу, в ходе которой обсудят актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, ситуацию в регионе и международную повестку.

# Союзное государство # Александр Лукашенко # Владимир Путин

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