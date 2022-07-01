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Второй день Форума регионов в Гродно. Какие значимые события ожидаются?

01 июля 2022 09:40
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Форум регионов Беларуси и России. Все внимание сегодня, 1 июля, приковано к Гродно, который стал площадкой для укрепления межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов Союзного государства. Ключевые направления определили еще накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Что сегодня в программе форума, узнаем прямо сейчас. На связь со студией выходит наш корреспондент Галина Буро.  

Второй день Форума регионов в Гродно. Какие значимые события ожидаются?-1

Галина Буро, корреспондент:  
Доброе утро! Второй день Форума регионов Беларуси и России менее насыщен, но не менее значим. В эти минуты проходит встреча председателя Совета Республики Натальи Кочановой и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с руководителями регионов Беларуси и субъектами России. Мы ждем подробности этой встречи и, возможно, будут сделаны определенные заявления.  

Второй день Форума регионов в Гродно. Какие значимые события ожидаются?-4

А пока я напомню, что ежегодное мероприятие в нынешнем году проходит в очном формате. Ведь последние годы из-за пандемии встречи проходили онлайн. И впервые местом проведения Форума стала самая западная точка Союзного государства. Повестку нынешнего Форума определяет беспрецедентное санкционное давление, которое идет со стороны Евросоюза на Россию и Беларусь. Потому участники Форума говорили накануне о развитии сотрудничества в бизнесе и социальной сфере, интеграции, защите внутреннего рынка, импортозамещении, поддержке малого и среднего бизнеса.  

Второй день Форума регионов в Гродно. Какие значимые события ожидаются?-7

Работа велась по шести секциям. На каждой площадке были подписаны соглашения о сотрудничестве и даже планы конкретных мероприятий. Например, известно, что КАМАЗ подписал очень большую программу по кооперации с нашей страной. А, в свою очередь, Минский тракторный завод и МАЗ подписали программу по кооперации с Россией. И это лишь малая часть тех договоренностей, которые вчера подтвердили участники форума.  

«Мы делаем боевые и гражданские вертолёты, самолёты». Председатель Госсовета Татарстана приехал на Форум регионов (подробнее здесь).  

Второй день Форума регионов в Гродно. Какие значимые события ожидаются?-10

Галина Буро:  
Сегодня еще ждем пленарное заседание по теме «Роль межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов Союзного государства». В нем примут участие руководители министерств и ведомств, органов государственной власти, предприятий и организаций, представителей деловых кругов Беларуси и России. Также ожидаем сегодня обращение по видеосвязи к участникам Форума Александра Лукашенко и Владимира Путина.  

Второй день Форума регионов в Гродно. Какие значимые события ожидаются?-13

В Форуме регионов принимает участие около 500 представителей Беларуси и примерно столько же от России. Ожидается, что участники Форума подпишут соглашения на сумму более 1 миллиарда долларов. Мы остаемся здесь, чтобы ловить самые топовые тенденции развития двусторонних отношений.  

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# Беларусь-Россия # общество # Галина Буро # Наталья Кочанова # Валентина Матвиенко # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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