Второй день Форума регионов в Гродно. Какие значимые события ожидаются?

Форум регионов Беларуси и России. Все внимание сегодня, 1 июля, приковано к Гродно, который стал площадкой для укрепления межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов Союзного государства. Ключевые направления определили еще накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что сегодня в программе форума, узнаем прямо сейчас. На связь со студией выходит наш корреспондент Галина Буро.

Галина Буро, корреспондент:

Доброе утро! Второй день Форума регионов Беларуси и России менее насыщен, но не менее значим. В эти минуты проходит встреча председателя Совета Республики Натальи Кочановой и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с руководителями регионов Беларуси и субъектами России. Мы ждем подробности этой встречи и, возможно, будут сделаны определенные заявления.

А пока я напомню, что ежегодное мероприятие в нынешнем году проходит в очном формате. Ведь последние годы из-за пандемии встречи проходили онлайн. И впервые местом проведения Форума стала самая западная точка Союзного государства. Повестку нынешнего Форума определяет беспрецедентное санкционное давление, которое идет со стороны Евросоюза на Россию и Беларусь. Потому участники Форума говорили накануне о развитии сотрудничества в бизнесе и социальной сфере, интеграции, защите внутреннего рынка, импортозамещении, поддержке малого и среднего бизнеса.

Работа велась по шести секциям. На каждой площадке были подписаны соглашения о сотрудничестве и даже планы конкретных мероприятий. Например, известно, что КАМАЗ подписал очень большую программу по кооперации с нашей страной. А, в свою очередь, Минский тракторный завод и МАЗ подписали программу по кооперации с Россией. И это лишь малая часть тех договоренностей, которые вчера подтвердили участники форума. «Мы делаем боевые и гражданские вертолёты, самолёты». Председатель Госсовета Татарстана приехал на Форум регионов (подробнее здесь).