В связи с установившейся жарой ОСВОД усилил контроль за пляжными зонами Минска

После затянувшихся дождей в Минск вновь пришло тепло. Увеличилось и количество отдыхающих на пляжах. Поэтому специалисты ОСВОД усилили контроль на водоемах. Спасатели мониторят акватории и напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В один из таких рейдов с работниками ОСВОД отправилась и наш корреспондент Юлия Минич.

Юлия Минич, корреспондент:

В жаркий период, когда на пляжах максимальное количество людей, проводятся дополнительные рейды. Каждые 2 часа. Привлекаются и сотрудники МЧС, а также РУВД. Самое главное – донести правила безопасности до каждого отдыхающего.