В связи с установившейся жарой ОСВОД усилил контроль за пляжными зонами Минска
После затянувшихся дождей в Минск вновь пришло тепло. Увеличилось и количество отдыхающих на пляжах. Поэтому специалисты ОСВОД усилили контроль на водоемах. Спасатели мониторят акватории и напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В один из таких рейдов с работниками ОСВОД отправилась и наш корреспондент Юлия Минич.
Юлия Минич, корреспондент:
В жаркий период, когда на пляжах максимальное количество людей, проводятся дополнительные рейды. Каждые 2 часа. Привлекаются и сотрудники МЧС, а также РУВД. Самое главное – донести правила безопасности до каждого отдыхающего.
Яркое солнце, спокойная гладь озера и такой манящий блеск воды... Идеальный день, чтобы провести на пляже. Однако такой отдых таит в себе немало рисков. Поэтому за безопасностью на акваториях следят сотрудники ОСВОД.
Александр Колос, старший моторист спасательной станции «Дрозды»:
Работаю на этой станции очень давно, 50 лет исполнилось в мае. В молодости пошли мы с ребятами купаться, и тонул товарищ, мой друг, мне пришлось его спасти. Конечно, чудом, но удалось спасти. Эта благородная цель преследует каждого, каждый старается выполнять свои функции по силе возможности, всегда быть готовым.
На водохранилище Дрозды 3 поста и спасательная станция ОСВОД. Дежурство ведется в усиленном режиме 24/7. Станция оснащена лодкой и тремя катерами. Все они укомплектованы спасательными средствами.
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