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Сергей Рачков: «Сделаем отдельное заявление о недопустимости экономической блокады, воздействия на Россию и Беларусь»

30 июня 2022 20:26
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Новости Беларуси. Укрепление межрегионального сотрудничества и улучшение процессов интеграции Союзного государства. IX Форум регионов Беларуси и России стартовал 30 июня в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сергей Рачков: «Сделаем отдельное заявление о недопустимости экономической блокады, воздействия на Россию и Беларусь»-1

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Нас особенно волнует тот экономический нажим, который осуществляется сейчас на Республику Беларусь и Российскую Федерацию. И на наших партнеров. Вы знаете, что добиваются, чтобы они не присоединялись к нам, а присоединись к санкционному давлению. Нас это беспокоит в рамках именно реализации международных договоренностей по климату. И мы сегодня сделаем отдельное заявление о недопустимости экономической блокады, воздействия на Россию и Беларусь. В том числе в контексте климатической повестки.  

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# Санкции # общество # Вероника Кудринецкая # Сергей Рачков # Фотофакт

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