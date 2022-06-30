Сергей Рачков: «Сделаем отдельное заявление о недопустимости экономической блокады, воздействия на Россию и Беларусь»

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Нас особенно волнует тот экономический нажим, который осуществляется сейчас на Республику Беларусь и Российскую Федерацию. И на наших партнеров. Вы знаете, что добиваются, чтобы они не присоединялись к нам, а присоединись к санкционному давлению. Нас это беспокоит в рамках именно реализации международных договоренностей по климату. И мы сегодня сделаем отдельное заявление о недопустимости экономической блокады, воздействия на Россию и Беларусь. В том числе в контексте климатической повестки.

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