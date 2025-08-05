Такое детям точно понравится! Как обустроили школы к новому учебному году?

К новому учебному году активно готовятся школы. В порядок приводят фасады, обновляют внутреннюю отделку, меняют инженерные системы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отдельное внимание – оснащению классов, спортивных залов и кухонь. Все должно быть безопасно и соответствовать санитарным нормам.

Готовность школ к началу занятий – поручение Президента. Все необходимые документы – после экспертиз и ревизий – должны быть подписаны до 20 августа. Районные комиссии уже приступили к проверкам.