Такое детям точно понравится! Как обустроили школы к новому учебному году?
К новому учебному году активно готовятся школы. В порядок приводят фасады, обновляют внутреннюю отделку, меняют инженерные системы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отдельное внимание – оснащению классов, спортивных залов и кухонь. Все должно быть безопасно и соответствовать санитарным нормам.
Готовность школ к началу занятий – поручение Президента. Все необходимые документы – после экспертиз и ревизий – должны быть подписаны до 20 августа. Районные комиссии уже приступили к проверкам.
Подготовку к 1 сентября оценили и наши корреспонденты.
В Минской школе № 2 подготовка к новому учебному году завершена. Сегодня для нас экскурсия по обновленной альма-матер. Более двух тысяч учеников обязательно оценят новации, ведь теперь в образовательном учреждении есть даже собственный кинотеатр. Ремонт провели и в спортзале. Теперь его функционал расширен, и при необходимости его площади легко превращаются в зрительный зал для просмотров фильмов и видеолекций.
Также обустроили сенсорную комнату со световыми эффектами, спокойной музыкой, массажными ковриками и развивающими играми для адаптации детей с психофизическими особенностями.
В целом в течение года идет обновление инфраструктуры учреждения. Уже открыли музей «Истории ткани и глажения». Уникальность заключается в сегодня уже редких экспонатах быта: прялки, чугунные утюги. Но самое главное – это непрерывная связь поколений.
Оксана Кокарева, директор Средней школы № 2 Минска:
Музей для нас несет большую ценность в рамках организации образовательного процесса, в рамках знаний истории своей страны, знаний истории за пределами страны. Собрано достаточно большое количество экспонатов, более 300. Планируем, что здесь будут и предметные уроки, и внеклассные мероприятия, и мероприятия в рамках шестого школьного дня. Будем ждать в гости жителей не только нашего микрорайона, жителей всего города Минска, учащихся нашего микрорайона. Есть на что посмотреть.
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