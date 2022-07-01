«Мы делаем боевые и гражданские вертолёты, самолёты». Председатель Госсовета Татарстана приехал на Форум регионов

Форум регионов Беларуси и России. Все внимание сегодня, 1 июля, приковано к Гродно, который стал площадкой для укрепления межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов Союзного государства. Ключевые направления определили еще накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фарид Мухаметшин, председатель Государственного Совета Республики Татарстан:

У нас сегодня уже устойчивые, долговременные связи по закупке машин, оборудования, сельскохозяйственной продукции, сырья, удобрений, которые мы покупаем в Беларуси. Безусловно, и наша республика взаимно торгует с Республикой Беларусь, поскольку в республике очень многовекторная промышленность, мы делаем боевые и гражданские вертолеты, самолеты, корабли. Вас не удивишь – у нас еще и КАМАЗы есть. Наши союзники и соперники – МАЗ. У нас нефтехимия большая. Как и у вас, в Республике Татарстан – европейского уровня. Очень много в торговом обороте с Беларусью.

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