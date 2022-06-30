Старовойтова: «В рамках форума подписано более 40 договоров межвузовских. И мы видим большие возможности»

Новости Беларуси. Укрепление межрегионального сотрудничества и улучшение процессов интеграции Союзного государства. IX Форум регионов Беларуси и России стартовал 30 июня в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Россия заинтересованы в совместных проектах в сфере образования и научных технологий. В настоящее время ведется подготовка дорожной карты в области фундаментальных исследований.