Прямой эфир

Старовойтова: «В рамках форума подписано более 40 договоров межвузовских. И мы видим большие возможности»

30 июня 2022 20:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Укрепление межрегионального сотрудничества и улучшение процессов интеграции Союзного государства. IX Форум регионов Беларуси и России стартовал 30 июня в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Беларусь и Россия заинтересованы в совместных проектах в сфере образования и научных технологий. В настоящее время ведется подготовка дорожной карты в области фундаментальных исследований.

Старовойтова: «В рамках форума подписано более 40 договоров межвузовских. И мы видим большие возможности»-1

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:
Основные приоритеты развития, и этими приоритетами являются реализация молодежной политики Союзного государства, экономическая мобильность, создание новых научных школ. В рамках форума подписано более 40 договоров межвузовских. И мы видим большие возможности дальнейшего сотрудничества.

Читайте также:  

Уникальный продукт БелАЗа! Посмотрите на карьерный самосвал, который поедет в Кемеровскую область  

Знают ли белорусскую продукцию в России? Вот что рассказала представительница Хабаровского края  

Сергей Рачков: «Сделаем отдельное заявление о недопустимости экономической блокады, воздействия на Россию и Беларусь»  

# Беларусь-Россия # общество # Вероника Кудринецкая # Ирина Старовойтова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Уникальный продукт БелАЗа! Вот какой карьерный самосвал поедет в Кемеровскую область
30 июня 2022 20:30

Уникальный продукт БелАЗа! Вот какой карьерный самосвал поедет в Кемеровскую область

Знают ли белорусскую продукцию в России? Вот что рассказала представительница Хабаровского края
30 июня 2022 20:26

Знают ли белорусскую продукцию в России? Вот что рассказала представительница Хабаровского края

Сергей Рачков: «Сделаем отдельное заявление о недопустимости экономической блокады, воздействия на Россию и Беларусь»
30 июня 2022 20:26

Сергей Рачков: «Сделаем отдельное заявление о недопустимости экономической блокады, воздействия на Россию и Беларусь»