На финишной прямой! «Беларусьфильм» приступил к постпродакшну фильма «Классная»

К слову о тех, без кого невозможно обеспечить развитие общества и передачу знаний от поколения к поколению. «Беларусьфильм» готовит к широкому показу драму «Классная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лента обещает стать живой и правдивой историей о школе и учителях. Сейчас в цехах киностудии идет постпродакшн картины – это заключительный этап работы над фильмом: монтаж, звуковое оформление и визуальные эффекты. О том, как сделать по-настоящему «классную» работу – в сюжете Алеси Ивановой.

Вот так на большом экране – правда, пока еще не кинотеатра, а в звуковой студии «Беларусьфильма» – создатели картины отсматривают ее промежуточный вариант. Сведение речи, музыки и спецэффектов с видеорядом – важный этап постпродакшна. На экране монитора – порядка 150 дорожек. За микшерным пультом – молодой, но амбициозный звукорежиссер Антон Кудревич. Фильм «Классная» стал для него дебютной картиной.

Антон Кудревич, звукорежиссер перезаписи национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Жанр у нас драма. Нужно ощутить фильм и только потом к нему приступать. Потому что, если ты делаешь кино, ты отдаешь часть себя. За музыкальную составляющую фильма отвечает композитор Максим Петруша. Для этой киноленты он написал почти три десятка мелодий. Каждая из которых отражает настроение той или иной сцены, персонажа и окунает зрителя в ту самую ностальгию по школьным годам.