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Пигментация. В чём причины изменения цвета кожи и как избавиться и нежелательных пятен?

01 июля 2022 08:55
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Лето в разгаре, а это значит, самое время позаботиться о вашей коже. Пребывание под прямыми солнечными лучами может провоцировать фотостарение. Зачастую ультрафиолетовое излучение становится причиной появления пигментных пятен. Что же это такое, нам расскажет врач-дерматокосметолог.

Пигментация. В чём причины изменения цвета кожи и как избавиться и нежелательных пятен?-1

Ирина Третьякова, врач-дерматолог:
Пигментация – это изменение цвета кожи. Существует шесть фототипов нашей кожи от более светлого к более темному. Чем светлее фототип, тем больше у него пигментообразующих структур. Наша кожа состоит из трех слоев. Пигментообразующие клетки находятся в верхнем слое кожи. У всех фототипов кожи количество клеток одинаковое, а качество их работы может быть различным. Чем больше работает клетка, тем больше выделяется белка, меланина. Соответственно, тем более темного типа наша кожа.

Пигментация. В чём причины изменения цвета кожи и как избавиться и нежелательных пятен?-4

Долгое время причиной появления пигментных пятен считалось только солнечное излучение, однако это не так. К примеру, изменения может вызвать заболевание печени, желудочно-кишечного тракта, дефицит железа и витамина D3, а также нехватка микроэлементов меди и цинка.

Пигментация. В чём причины изменения цвета кожи и как избавиться и нежелательных пятен?-7

Ирина Третьякова:
Развитие пигментации может зависеть от нескольких причин. Первая причина – это половые гормоны. Например, в период полового созревания, а также беременности и кормления повышается уровень эстрогенов, женских половых гормонов. Соответственно, риск пигментации выше в этот период. Стрессовый фактор тоже имеет непосредственное влияние на активизацию пигментообразующих клеток. Общий уровень ультрафиолетового облучения за всю жизнь, а не только в моменте – чем больше мы загораем в молодости, тем выше риск пигментации в будущем. Прием некоторых препаратов также может приводить в активное состояние наши пигментообразующие клетки.

Пигментация. В чём причины изменения цвета кожи и как избавиться и нежелательных пятен?-10

Не все пигментации одинаково безвредны для человека. Иногда можно перепутать гиперпигментацию с новообразованием кожи, например, с меланомой. Для этих целей у дерматологов существует дерматоскоп, поэтому прямо на приеме мы можем определить, это гиперпигментация, вызванная какими-либо травматизациями либо после ожогов, либо это уже новообразование кожи.

Пигментация. В чём причины изменения цвета кожи и как избавиться и нежелательных пятен?-13

Справиться с пигментацией кожи поможет фотолечение, его еще называют процедура «обеденного перерыва». Она безболезненная, а результат можно наблюдать уже через два часа.

Пигментация. В чём причины изменения цвета кожи и как избавиться и нежелательных пятен?-16

Наталья Журавлевич, врач-косметолог:
В наших руках и в наших возможностях прекрасное оборудование, которое мы можем использовать практически круглый год. Загорать до процедуры и после не рекомендуется. Мы, наоборот, защищаем нашу кожу, избегаем выхода на открытое солнце, используем SPF. Но методика очень мягкая, и ее использует во всех солнечных странах, в том числе. Тем более что сам аппарат производится в стране с открытым и ярким солнцем.

Терапия инфракрасными импульсами эффективна в борьбе с возрастными, солнечными, гормональными и другими видами пятен любых размеров и глубины расположения. Импульсный свет воздействует на заданный участок, разрушая меланин, активизирует жизненные процессы и усиливает барьерные свойства.

Пигментация. В чём причины изменения цвета кожи и как избавиться и нежелательных пятен?-19

Наталья Журавлевич:
В зависимости от давности пигментации и ее глубины достаточно от 1-2 процедур до пяти. Такие методики решают проблемы не только пигментации. Но и тонуса кожи, стимуляции нового коллагена, проблемы сосудистых звездочек, розации, купероза на лице. То есть все то, что гармонично и в комплексе приведет вашу кожу в ухоженный вид, и вы будете получать удовольствие от отражения в зеркале. Со временем пятна становятся все ярче, это всегда добавляет возраста визуально, придает коже неухоженный вид. Более того, пигментация бывает разной. Если вы продолжаете игнорировать использование SPF и защиты, продолжаете загорать активно на солнце, то проблемы могут быть достаточно серьезного характера и всякая пигментация может перерождаться.

Если вы заметили изменения цвета кожи, настоятельно рекомендуем обратиться к специалисту, ведь, как известно, с солнцем шутки плохи.

# Красота # общество # Ирина Третьякова # Наталья Журавлевич # Вера Позняк # Фотофакт

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