Пигментация. В чём причины изменения цвета кожи и как избавиться и нежелательных пятен?

Лето в разгаре, а это значит, самое время позаботиться о вашей коже. Пребывание под прямыми солнечными лучами может провоцировать фотостарение. Зачастую ультрафиолетовое излучение становится причиной появления пигментных пятен. Что же это такое, нам расскажет врач-дерматокосметолог.

Ирина Третьякова, врач-дерматолог:

Пигментация – это изменение цвета кожи. Существует шесть фототипов нашей кожи от более светлого к более темному. Чем светлее фототип, тем больше у него пигментообразующих структур. Наша кожа состоит из трех слоев. Пигментообразующие клетки находятся в верхнем слое кожи. У всех фототипов кожи количество клеток одинаковое, а качество их работы может быть различным. Чем больше работает клетка, тем больше выделяется белка, меланина. Соответственно, тем более темного типа наша кожа.

Долгое время причиной появления пигментных пятен считалось только солнечное излучение, однако это не так. К примеру, изменения может вызвать заболевание печени, желудочно-кишечного тракта, дефицит железа и витамина D3, а также нехватка микроэлементов меди и цинка.

Ирина Третьякова:

Развитие пигментации может зависеть от нескольких причин. Первая причина – это половые гормоны. Например, в период полового созревания, а также беременности и кормления повышается уровень эстрогенов, женских половых гормонов. Соответственно, риск пигментации выше в этот период. Стрессовый фактор тоже имеет непосредственное влияние на активизацию пигментообразующих клеток. Общий уровень ультрафиолетового облучения за всю жизнь, а не только в моменте – чем больше мы загораем в молодости, тем выше риск пигментации в будущем. Прием некоторых препаратов также может приводить в активное состояние наши пигментообразующие клетки.

Не все пигментации одинаково безвредны для человека. Иногда можно перепутать гиперпигментацию с новообразованием кожи, например, с меланомой. Для этих целей у дерматологов существует дерматоскоп, поэтому прямо на приеме мы можем определить, это гиперпигментация, вызванная какими-либо травматизациями либо после ожогов, либо это уже новообразование кожи.

Справиться с пигментацией кожи поможет фотолечение, его еще называют процедура «обеденного перерыва». Она безболезненная, а результат можно наблюдать уже через два часа.

Наталья Журавлевич, врач-косметолог:

В наших руках и в наших возможностях прекрасное оборудование, которое мы можем использовать практически круглый год. Загорать до процедуры и после не рекомендуется. Мы, наоборот, защищаем нашу кожу, избегаем выхода на открытое солнце, используем SPF. Но методика очень мягкая, и ее использует во всех солнечных странах, в том числе. Тем более что сам аппарат производится в стране с открытым и ярким солнцем. Терапия инфракрасными импульсами эффективна в борьбе с возрастными, солнечными, гормональными и другими видами пятен любых размеров и глубины расположения. Импульсный свет воздействует на заданный участок, разрушая меланин, активизирует жизненные процессы и усиливает барьерные свойства.