Алёна Фалей вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Испании

Алена Фалей вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Испании, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска в двух сетах справилась с хозяйкой корта Альбой Гарсией. К слову, соперница значительно ниже в рейтинге. Это во многом и предопределило исход поединка. Тем не менее, в первой партии завязалась неуступчивая борьба, тогда как во второй землячка полностью контролировала ход противостояния и праздновала итоговую викторию с результатом – 7:5, 6:1. На определение сильнейшей девушкам потребовался час и 48 минут. В следующем круге Алена сыграет с Габриэлой Кнутсон из Чехии, которая является шестой сеяной турнира.

5 августа Александра Саснович стартует в квалификации «тысячника» в американском Цинциннати. Белоруска, занимающая 119-е место в планетарном рейтинге, в первом раунде отбора будет соперничать с Уитни Осигве из США, у которой 149-я позиция топа. Начало матча не ранее 22:00. Чтобы выйти в основную сетку, необходимо преодолеть два барьера. Годом ранее победительницей соревнований стала первая ракетка мира – Арина Соболенко.