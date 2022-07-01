«Швея, портной, закройщик, модельер-конструктор». Колледжи и лицеи предлагают освоить новые специальности

Обучение в колледже – отличный старт, чтобы получить базовые знания и научиться ориентироваться в профессии. С 15 июня по 20 августа колледжи и лицеи принимают документы. В 2022 году ведется подготовка по 50 специальностям, которые включают в себя 112 рабочих квалификаций, в том числе и новые.

Елена Черных, заведующая сектором профессионально-технического и среднего специального образования комитета по образованию Минского городского исполнительного комитета:

В колледже декоративно-прикладного искусства – кузнец ручной ковки, кузнец-штамповщик. В профессионально-техническом колледже железнодорожного транспорта – горничная. В Минском государственном профессиональном лицее № 5 – это печники. В профессиональном лицее № 10 строительства имени Матвея Жижеля такая квалификация, как дорожный рабочий. Минский государственный профессионально-технический колледж кулинарии – кулинары.

Большинство мечтает освоить профессию повара, кондитера и пекаря. На эти специальности уже подали документы достаточно кандидатов. Но у любителей моды и бьюти-индустрии еще есть шанс проявить себя и развить творческие способности. Колледж швейного производства 75 лет обучает и трудоустраивает своих специалистов разных профилей и готов снова открыть двери для новых учащихся.

Светлана Максимович, директор Минского государственного профессионально-технического колледжа швейного производства:

Такие профессии, как швея, портной, закройщик, модельер-конструктор. Готовим визажиста, мастера по маникюру, оператора ЭВМ – это все идет в интеграции со швейными квалификациями. Стопроцентное распределение, которые мы даем всем нашим выпускникам.

Можно еще выучиться на рекламного агента, а также освоить парикмахерское искусство. За учебой здесь стоят не только конспекты, но и участие в профессиональных конкурсах республиканского и международного уровней. Светлана Максимович:

Два фактора, которые нужно учесть при поступлении в наше учебное заведение, – это средний балл аттестата и медицинские показания. В справке должно быть написано, что он годен по той профессии, которую он выберет. Ведется активная работа с предприятиями реального сектора, разрабатываются новые образовательные программы и открываются другие специальности, связанные с автоматизацией производства.

Александра Петрова, заместитель начальника ГУ – начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Республики Беларусь:

У нас открываются три новых для республики специальности – это архитектурный дизайн городской среды, обслуживание систем водоподготовки и водоочистки и педагогическое сопровождение. Довольно популярны медицинские специальности, специальности в сфере IT, а также творческие специальности по профилю образования искусства. Как правило, на них большой конкурс. Чтобы выбрать профессию будущего, сосредоточьтесь на тех списках, которые нужны работодателям.