Уборочная кампания – 2025. Узнали, как проходит жатва в Гродненской области
Погода позволила выйти аграриям на уверенный темп жатвы. Как результат – взят очередной рубеж. В закромах уже более 3 миллионов тонн зерна нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это при том, что убрано около 30 процентов площадей.
Свой вклад в общий каравай вносит каждая область. Уборка хлеба в стране приобрела, по сути, всенародный характер. В полях не только потомственные аграрии – подключились люди разных профессий, которые в горячий сезон помогают хозяйствам обеспечивать продовольственную безопасность.
Среди них – педагоги и студенты. Они не понаслышке знают, как во время страды важна каждая пара рук – сами выросли в агрогородках. Их труд плюсует общий вес национального каравая и щедро оплачивается.
О скромных героях жатвы – репортаж Галины Буро.
Золотые поля – любимый пейзаж механизатора Виктора Адашкевича. Механизатор с 20-летним стажем, он все эти годы трудится в одном хозяйстве – СПК «Озеры Гродненского района». Любовь к родной земле – в генном коде: в детстве с отцом возил зерно на грузовике, а теперь и сам наполняет кузова щедрым урожаем.
Виктор Адашкевич, механизатор сельхозпредприятия «Озеры Гродненского района»:
Урожай неплохой. Намолотил 1 130 тонн. Не переживаем за урожай, труд свой ценить надо. Тогда будет все.
Рано вставать – много хлеба добывать. От зари до зари рассекают ниву 12 кораблей полей и в будни, и в выходные. Урожай зерновых отменный – в среднем 75 центнеров с гектара, это выше прошлогоднего. Важно положить его в закрома до последнего зернышка. С дождливым летом приходится искать компромиссы.
Михаил Коршаковский, главный агроном сельхозпредприятия «Озеры Гродненского района»:
И так уборка затянулась у нас в связи с дождями. Очень обильные осадки идут, надо поскорее убирать, слава богу, прорастание колоса не замечено было у нас, так что семена возьмем, будет чем сеять озимые. Выезжаем с 9, с 10 часов и молотим до 11, до 12.
Настойчивость хлеборобов во время уборки отражается в цифрах – в хозяйстве обмолотили больше 70 % площадей. Спешка оправдана – чтобы колосья не осыпались, не почернели. Все же влажность на полях высокая.
Подробности в видео.