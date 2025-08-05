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Уборочная кампания – 2025. Узнали, как проходит жатва в Гродненской области

05 августа 2025 18:02
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Погода позволила выйти аграриям на уверенный темп жатвы. Как результат – взят очередной рубеж. В закромах уже более 3 миллионов тонн зерна нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это при том, что убрано около 30 процентов площадей.

Свой вклад в общий каравай вносит каждая область. Уборка хлеба в стране приобрела, по сути, всенародный характер. В полях не только потомственные аграрии – подключились люди разных профессий, которые в горячий сезон помогают хозяйствам обеспечивать продовольственную безопасность.

Среди них – педагоги и студенты. Они не понаслышке знают, как во время страды важна каждая пара рук – сами выросли в агрогородках. Их труд плюсует общий вес национального каравая и щедро оплачивается.

О скромных героях жатвы – репортаж Галины Буро.

Уборочная кампания – 2025. Узнали, как проходит жатва в Гродненской области-2

Золотые поля – любимый пейзаж механизатора Виктора Адашкевича. Механизатор с 20-летним стажем, он все эти годы трудится в одном хозяйстве – СПК «Озеры Гродненского района». Любовь к родной земле – в генном коде: в детстве с отцом возил зерно на грузовике, а теперь и сам наполняет кузова щедрым урожаем.

Уборочная кампания – 2025. Узнали, как проходит жатва в Гродненской области-4

Виктор Адашкевич, механизатор сельхозпредприятия «Озеры Гродненского района»:
Урожай неплохой. Намолотил 1 130 тонн. Не переживаем за урожай, труд свой ценить надо. Тогда будет все.

Рано вставать – много хлеба добывать. От зари до зари рассекают ниву 12 кораблей полей и в будни, и в выходные. Урожай зерновых отменный – в среднем 75 центнеров с гектара, это выше прошлогоднего. Важно положить его в закрома до последнего зернышка. С дождливым летом приходится искать компромиссы.

Уборочная кампания – 2025. Узнали, как проходит жатва в Гродненской области-6

Михаил Коршаковский, главный агроном сельхозпредприятия «Озеры Гродненского района»:
И так уборка затянулась у нас в связи с дождями. Очень обильные осадки идут, надо поскорее убирать, слава богу, прорастание колоса не замечено было у нас, так что семена возьмем, будет чем сеять озимые. Выезжаем с 9, с 10 часов и молотим до 11, до 12.

Настойчивость хлеборобов во время уборки отражается в цифрах – в хозяйстве обмолотили больше 70 % площадей. Спешка оправдана – чтобы колосья не осыпались, не почернели. Все же влажность на полях высокая.

Подробности в видео.

# Уборочная кампания

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