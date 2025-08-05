Уборочная кампания – 2025. Узнали, как проходит жатва в Гродненской области

Погода позволила выйти аграриям на уверенный темп жатвы. Как результат – взят очередной рубеж. В закромах уже более 3 миллионов тонн зерна нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это при том, что убрано около 30 процентов площадей.

Свой вклад в общий каравай вносит каждая область. Уборка хлеба в стране приобрела, по сути, всенародный характер. В полях не только потомственные аграрии – подключились люди разных профессий, которые в горячий сезон помогают хозяйствам обеспечивать продовольственную безопасность.

Среди них – педагоги и студенты. Они не понаслышке знают, как во время страды важна каждая пара рук – сами выросли в агрогородках. Их труд плюсует общий вес национального каравая и щедро оплачивается.