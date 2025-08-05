Лукашенко: белорусским учёным надо ускоряться, жизнь нас подталкивает к этому

Научная мысль парит на высотах эмпирического познания. Летайте. Но в границах четких задач от Первого. Это государственные потребности.

Практикоориентированность научных исследований, внедрение их в экономику и социальную сферу. А еще импортозамещение и экспорт наукоемкой продукции. Александр Лукашенко 5 августа обозначил ключевые направления в работе Национальной академии наук. Во Дворце Независимости прошло совещание с рабочей группой по анализу деятельности НАН, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Первое, практикоориентированность научных исследований и разработок. Эффективность взаимодействия науки и промышленности, сельского хозяйства, транспорта, медицины и так далее по списку. Практикоориентированность! Второе, внедрение разработок в экономику и социальную сферу. Что мешает росту наукоемкости валового внутреннего продукта? И третье. Импортозамещение и экспорт научно-технической продукции. Насколько наша Академия включена в решение этих задач?

Почти двухчасовой разговор – продолжение диалога с наукой и предтеча большой встречи с научным сообществом.

Александр Лукашенко:

По некоторым передовым направлениям мы отстаем от других стран. А надо ускоряться. Жизнь нас подталкивает к этому. Нужно, чтобы белорусские ученые как можно дальше заглядывали за горизонт.