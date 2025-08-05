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Две тренировки в день и акцент на спарринг – белорусские борцы-классики готовятся к международным стартам

05 августа 2025 18:44
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Сильнейшие борцы греко-римского стиля вызваны на учебно-тренировочный сбор перед чередой международных стартов, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Подробности у Юлии Силипицкой.

Две тренировки в день и акцент на спарринг – белорусские борцы-классики готовятся к международным стартам-2

Две тренировки в день и акцент на спарринг. В Минске собрались сильнейшие классики, представители национальной команды и молодежь до 23 лет, всего 34 атлета. Парни готовятся к череде стартов. Самый ближайший – однодневный турнир в Сербии, куда поедут только 16 атлетов, он станет определяющим на мировой форум, который примет Хорватия в сентябре.

Две тренировки в день и акцент на спарринг – белорусские борцы-классики готовятся к международным стартам-4

Игорь Петренко, главный тренер национальной команды Беларуси по греко-римской борьбе:
У нас состав более объемный, балласта у нас нет, все рабочие ребята, просто кто-то раскроется рано или поздно, но все они заряжены и хотят попасть в эту команду.

Две тренировки в день и акцент на спарринг – белорусские борцы-классики готовятся к международным стартам-6

Сегодня тренерский штаб делает ставки на всех этих парней. До конца сезона в календаре, помимо планетарного форума, есть турнир в Новосибирске, туда поедут те, кто не войдет в выездной состав. А также старт в Армении и молодежный мир. Среди тех, кого вызвали на минский сбор, Павел Глинчук, двукратный чемпион мира среди юниоров и молодежи, обладатель лицензии в Париж. После прошлого олимпийского цикла он взял паузу, а сегодня вернулся на ковер. В 2025 году Глинчук победил в Узбекистане и интенсивно набирает форму.

Подробности в видео.

# Борьба # Греко-римская борьба

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