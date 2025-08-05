Две тренировки в день и акцент на спарринг – белорусские борцы-классики готовятся к международным стартам

Сильнейшие борцы греко-римского стиля вызваны на учебно-тренировочный сбор перед чередой международных стартов, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Подробности у Юлии Силипицкой.

Две тренировки в день и акцент на спарринг. В Минске собрались сильнейшие классики, представители национальной команды и молодежь до 23 лет, всего 34 атлета. Парни готовятся к череде стартов. Самый ближайший – однодневный турнир в Сербии, куда поедут только 16 атлетов, он станет определяющим на мировой форум, который примет Хорватия в сентябре.

Игорь Петренко, главный тренер национальной команды Беларуси по греко-римской борьбе:

У нас состав более объемный, балласта у нас нет, все рабочие ребята, просто кто-то раскроется рано или поздно, но все они заряжены и хотят попасть в эту команду.