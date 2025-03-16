«Всё до смешного просто». Президент признался, как хотел помешать Беловежскому сговору

Визит белорусского Президента в Россию. Это была не просто командировка. Сейчас наши отношения крепки как никогда. Есть понимание на самых разных уровнях. От экономики до оборонки. Но важно не потерять голову от успехов. Это читалось в словах нашего Президента, которые были обращены и к белорусам, и к россиянам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Так Россия встречала белорусского лидера. Политический истеблишмент – аплодисментами, кремлевский караул – в аэропорту и Александровском саду.

Эксклюзивные кортежи из «Аурусов» и «Танков» – это название марок автомобилей и мотоциклов с колясками. Подчеркнутое уважение и гарантии особой безопасности. Этот визит Первого первый после президентских выборов. Здесь много символизма и четкий посыл. Минск и Москва – стратегические союзники.

Наша Беларусь географически на самом сложном геополитическом перекрестке, похожем на геополитический крест, между Западом и Востоком, ментально и цивилизационно в мире восточного славянства. И это всегда откладывало отпечаток на формирование нашей государственности. И даже сейчас, насколько бы мы ни являлись белорусоцентричными и суверенными, это политическая аксиома.

Лукашенко – Путину: наши люди прекрасно понимают, где друзья, а где враги. Подробнее. 2020-й год, совместное преодоление санкций, мятеж Пригожина. Во всех испытаниях с Москвой Минск выстоял. Александр Лукашенко в Кремле очень желанный гость, поэтому с ним так обходительны и топ-управленцы, и звезды кремлевского пула. Всегда в окружении медиа. Ведущая «60 минут» два дня подряд брала интервью у Первого.

«Им бы его над Францией не потерять». Лукашенко пошутил о ядерном зонтике Европы. В ожидании нашего Президента боец почетного караула чуть в обморок не упал. Выстоять в паре всегда легче. Вместе с символизмом и знаковостью у визита насыщенная повестка. Подписаны семь документов. Самый важный – договор о гарантиях безопасности. Его суть – Москва даже ядерным потенциалом готова отстаивать независимость Минска. А Европа между тем пугает нас уколом зонтика. Ядерного.

Те, кто называет это эскалацией ситуации в Европе, первое, пусть вникнут в цифры. В ЕС бешеный рост трат на милитаризацию. Второе, присмотрятся к их демократии. Деньги на танки пажи брюссельской политики тратят против воли европейцев, разгоняя несогласных слезоточивым газом. И третье, самое важное. Ипритом именно европейцы травили наших предков, а не наоборот. А наши предки освобождали их из плена западных теорий превосходства, ведущих жителей Парижа и Брюсселя в крематории Освенцима. Потушить эту память мы не дадим.

У Союза России и Беларуси есть все, что и у других площадок глобализации или интеграции. Но у них нет того, что есть у нас, общей Победы. Которая, кстати, под обломками Рейхстага погребла и несправедливый мир колониализма. Поэтому там, на Западе, так неудобна эта дата – 9 Мая. Все наши города-герои – это и есть сакральная география союзного пространства. А начало ее с Брестской крепости.

Приглашение наш Президент получил и от Совета Федерации. В российский Сенат белорусский лидер пришел с цветами, хорошим настроением и решимостью закрыть все союзные гештальты. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Союз Беларуси и России, Союзное государство, где оно, что сделали, когда это будет? Слушайте, а что вы хотите? Что когда будет? Когда Россия войдет в состав Беларуси или, наоборот, Беларусь войдет в состав России? Ребята, это вряд ли будет в ближайшее время. Если будем в этом плане ломиться в эту открытую дверь, мы погубим все, что сделали. Это был предельно честный диалог. Без ужимок и полутонов. Может, даже и непривычно в среде законодателей высшего эшелона. Лукашенко: у нас же был период национализма во времена Шушкевича, и мне пришлось это все развернуть. Подробнее.

Было остро и даже самокритично, но это ораторские приемы Лукашенко, которые вызывали аплодисменты, а главное, заставляли задуматься. Александр Лукашенко:

Когда в Беловежской пуще наши господа собрались, мое было предложение Комитету госбезопасности немедленно всех арестовать и посадить. Может быть, по молодости слишком ярко и жестко. Но я часто бываю в тех местах и, проходя мимо, думаю, а там же вообще никого не надо было арестовывать. Надо было просто колючей проволокой это огородить, там небольшое место. Они в баню ходили, пили там. Как у нас говорят, хлопцы выпить хотели. Надо было вывезти, пускай пьют там, несколько человек и сопровождающие лица. Но никого оттуда не выпускать, отключить связь, чтобы Бушу не позвонили. Или кому они там звонили. Я уже не помню. Все очень просто было, до смешного, но у нас и в силовых структурах, в Комитете госбезопасности, не нашлось людей, которые бы смогли защитить нашу страну.

Александр Лукашенко единственным из парламентариев тогда проголосовал против развала Союза, а в Москве критиковал шоковые реформы и убеждал депутатов Госдумы в необходимости союзного строительства. Не мимолетного, а основательного. В Совете Федерации Президента отметили награды за вклад в развитие парламентаризма.

Атомная энергетика и микроэлектроника, участие в госпрограммах для наших предприятий и выборах наших граждан в качестве кандидатов в местные депутаты. Создание союзной отрасли, авиастроения и интеграционного пути, что называется, от земли. Александр Лукашенко нацеливает не гнаться за западными трендами, но создавать свои нарративы. Лукашенко – сенаторам России: мы должны заниматься ИИ, определив чётко, что это такое. Подробнее.

Союзное государство – это развитие наших стран и экономик. Это и гарантия безопасности. Но до сих пор приходится развеивать скептицизм. Слишком много сил против такого уникального союза равных возможностей. Именно наш союз стал предтечей справедливого миропорядка, на который сейчас нацелены Глобальный Восток и Юг. «Здесь наше счастье и будущее». Президент об историческом выборе в пользу России. Подробнее.

Суверенитет и углеводороды – это ахиллесова пята союзного диспута. Но пора и по единым рынкам сырья перестать хромать и становиться на обе ноги. Это залог дальнейшего движения. Александр Лукашенко:

Что вы держитесь за нефть, газ, особенно? Ну у вас же девать их некуда. И смотрю, так уцепились. Давайте договариваться. У нас два нефтеперерабатывающих завода могут 25 миллионов тонн переработать. Модернизированные по последнему слову техники. Союзное государство всегда под прицелом. Слишком важное положение, огромная территория и большой потенциал. Поэтому и за этим визитом пристально следили. Причем европейские таблоиды не отличались от конспирологических Telegram-канал. Подавали информацию под определенным углом. С подвохами.