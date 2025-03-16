В Беларуси возросло число пожаров. Сильнее всего пострадали Брестская и Гомельская области

Белорусские леса оказались во власти пожаров. Возгорания были зафиксированы во всех областях, кроме Витебской, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сильнее всего от стихии пострадали Брестская и Гомельская области. Тушат пожары как сотрудники МЧС, так и лесхозов. Но ситуацию осложняет сухая погода, которая установилась в Беларуси с зимы, сильный ветер и человеческий фактор.

В марте досрочно открылся сезон шашлыков, а любая искра могла привести к большому очагу. Серьезную угрозу лесному фонду наносят сельхозпалы и сжигание сухой растительности на приусадебных участках. В результате такой деятельность огонь перекинулся на дома и хозпостройки, которые были уничтожены. Есть пострадавшие и погибшие.