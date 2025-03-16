В Беларуси возросло число пожаров. Сильнее всего пострадали Брестская и Гомельская области

Белорусские леса оказались во власти пожаров. Возгорания были зафиксированы во всех областях, кроме Витебской, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Белорусские леса оказались во власти пожаров. Возгорания были зафиксированы во всех областях, кроме Витебской, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Сильнее всего от стихии пострадали Брестская и Гомельская области. Тушат пожары как сотрудники МЧС, так и лесхозов. Но ситуацию осложняет сухая погода, которая установилась в Беларуси с зимы, сильный ветер и человеческий фактор.
В марте досрочно открылся сезон шашлыков, а любая искра могла привести к большому очагу. Серьезную угрозу лесному фонду наносят сельхозпалы и сжигание сухой растительности на приусадебных участках. В результате такой деятельность огонь перекинулся на дома и хозпостройки, которые были уничтожены. Есть пострадавшие и погибшие.
Ирина Тукай, официальный представитель Брестского областного управления МЧС:
На Брестчине с начала года зафиксировано уже 564 факта загорания травы и кустарника на площади порядка 112 гектаров. Огонь уничтожил и повредил 32 строения. Есть травмированные, а также факты гибели людей.
В Малоритском и Кобринском районах на выгоревших участках земли обнаружены погибшие граждане. Причину случившегося установят специалисты. Однако, по предварительной информации, виной всему неосторожное обращение с огнем. Выжигание сухой растительности запрещено законом. Что же касается костров, их можно разводить на придомовой территории с соблюдением ряда важных правил.