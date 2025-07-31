Современные условия и новое оборудование. Побывали в обновлённой пожарной части в Червене

Но главное – автопарк гарнизона спасателей и новая автоцистерна на базе шасси МАЗ. Это определенно следующий рубеж в безопасности Червенского района. Благодаря более комфортным условиям для личного состава обеспечение боеготовности выйдет на новый уровень.

Так, в Червене после модернизации распахнула двери обновленная пожарная часть, а также появилось административное здание для сотрудников отдела по чрезвычайным ситуациям. Свежий фасад здания пожарной части, внутри – гараж, диспетчерская, помещения для хранения и обслуживания оборудования, спортзал, а также учебный класс.

Евгений Кулаго, начальник Червенского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Концепция была при капитальном ремонте пожарной аварийно-спасательной части – это практичность, скромность и аккуратность. Сегодня пожарная часть № 1 Червеня – это современные условия и все необходимые помещения для комфортного несения службы, отдыха, а также занятий спортом. Девиз МЧС – это профессионализм, отвага и честь!

Профессионализм заключается не только в подготовке личного состава, выучке и скорости, с которой они придут на помощь, как они окажут эту помощь, но и благодаря условиям, которые созданы, чтобы люди могли выполнять свою работу качественно и достойно. Оборудование, которое приобретено, условия, которые созданы после модернизации и строительства нового здания, дают спасателям Червенского района все необходимые инструменты, чтобы наш профессионализм с каждым годом только рос, наши люди были в абсолютной безопасности.

В боевом расчете две автоцистерны – на 10 и 5 тонн, а также автоколенчатый подъемник. Ежедневно на службу заступают семь человек. Перед этим проходит так называемый развод. Построение в боевой одежде, проверка средств индивидуальной защиты.