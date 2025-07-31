Лукашенко: свою долю на российском рынке мы не отдаём и жёстко защищаем!
Александр Лукашенко провел совещание с руководителями дипломатических представительств. Оно длилось больше трех часов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще на старте глава государства обозначил: посол и посольство – это не про политику. Но про экспорт продукции и новые инвестпроекты.
В ближайшие годы легче работать не станет, подчеркнул Президент. И то, что в условиях гибридной войны Беларусь укрепила суверенитет, обеспечила рост доходов и сохранила главное – мирное небо над головой – не должно расслаблять. Напротив, работать придется упорнее.
Мы живем в очень сложное мирное время, когда нужна военная мобилизация – Лукашенко.
В продолжение темы международной обстановки Александр Лукашенко констатировал: западноцентричная модель компрометирует саму себя, потому контуры многополярного мироустройства заметны все четче. Тем не менее новая система вступит в свои права – не сегодня и не завтра. Президент успокоил и тех, кто переживает, что многовекторная политика Беларуси может испортить отношения с традиционными партнерами.
Лукашенко: ближе, чем Россия и российский народ, для нас нет и быть не может.
Как неоднократно отмечал глава государства, мы открыты к переговорам и сотрудничеству, в том числе с Европейским союзом, но не в ущерб собственным интересам, как было, например, с миграционной политикой. Отношение к беженцам в очередной раз обличает «демократичную Европу», и на это начинают обращать внимание уже в самом ЕС.
Лукашенко о расколе ЕС: важно, чтобы он перекинулся на антибелорусскую политику.
Возвращаясь к экономике, Александр Лукашенко отметил: в самый сложный период у нас были максимальные показатели качества внешней торговли, однако сегодня сальдо идет на убыль. Логичный вопрос: почему так? Отдельные поручения главы государства – касательно переориентации экспорта на дальние страны, а также повышения конкурентоспособности белорусских товаров на российском рынке.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня российский рынок перенасыщен. Конкуренция ужесточается, и то ли еще будет. Под видом импортозамещения туда проникают товары из третьих стран без всякой локализации, вытесняя нашу продукцию. Так быть не должно. Мы не для этого создаем Союзное государство. Как результат – с января по май экспорт товаров в Россию просел на 320 миллионов долларов по продукции машиностроения: легковые машины, тракторы, комбайны.
Поэтому приоритетными задачами для правительства должны стать, во-первых, защита нашего союзного рынка от товаров из третьих стран. Во-вторых, запуск единой промышленной политики, которая у нас пока только на бумаге. Третье – развитие новых для Беларуси сегментов экономики, включая авиа-, судостроение, атомную, энергетическую и космическую промышленность. Четвертое – развитие мультибрендовых сервисных центров белорусских торговых домов в регионах России. В итоге свою долю на российском рынке мы не отдаем и жестко защищаем, где можем, увеличиваем продажи и закрепляемся за счет кооперации высокого сервиса.
Что касается работы в рамках интеграционных объединений (ЕАЭС, ШОС и БРИКС), Президент подчеркнул: каждый шаг должен приносить Беларуси выгоду. Если мы открываем свой рынок, взамен рассчитываем на соизмеримые преференции. В пример Александр Лукашенко привел подписание торгового соглашения с Монголией и ОАЭ – оба государства согласились предоставить льготный режим для более чем 90 % белорусского экспорта.
Подробности – в следующем эфире.