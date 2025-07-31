Спасатели продолжают устранять последствия сильного ветра и ливня

Непогода продолжает испытывать на выносливость белорусские регионы. Спасатели устраняют последствия сильного ветра и ливня, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Непогода продолжает испытывать на выносливость белорусские регионы. Спасатели устраняют последствия сильного ветра и ливня, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только в Гродненской области за сутки работникам МЧС поступило 4 сообщения о необходимости оказания помощи в распиловке упавших деревьев. Спасатели оперативно убирали их с проезжих частей дорог. Работали в Лидском, Новогрудском и Щучинском районах. Кроме этого, были задействованы в откачке воды на территории одного из сельхозяйственных предприятий.
Ольга Адиева, официальный представитель Гродненского областного управления МЧС:
В Лидском районе работники МЧС оказали помощь в откачке воды, скопившейся на территории одного из сельхозпредприятий, эвакуация людей и скота не потребовалась, помещения комплекса не подтоплены.