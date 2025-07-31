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Школьные автопарки четырёх регионов Беларуси пополнились новыми автобусами

31 июля 2025 13:42
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Подарок к учебному году. Школьные автопарки четырех регионов страны пополнились новыми автобусами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Школьные автопарки четырёх регионов Беларуси пополнились новыми автобусами-2

Так, учащиеся даже из самых удаленных уголков Беларуси смогут комфортно и безопасно добираться до своих учебных заведений. 13 машин сегодня отправились из цехов «Брестмаша» в Гродненскую область. Еще 9 автобусов, оборудованных специальными подъемниками для перевозки детей с инвалидностью, переданы в учреждения Витебской и Могилевской областей, а также Минску. 

Школьные автопарки четырёх регионов Беларуси пополнились новыми автобусами-4

Александр Бачковский, начальник отдела контроля, делопроизводства и материально-технического обеспечения Министерства образования Беларуси:
В государственной программе на 2025-2030 годы предусмотрено массовое обновление транспортных средств подвоза ребят. Ежегодно финансирование бюджета в рамках этой государственной программы происходит. Мы закупаем новую технику. На местах техникой довольны.

Школьные автопарки четырёх регионов Беларуси пополнились новыми автобусами-6

Иван Ганчиц, директор ОАО «Брестмаш»:
Рады прикоснуться к замечательному проекту в масштабах нашей страны. Прекрасный продукт. И работники, когда именно производят этот продукт, относятся с неким трепетом к изготовлению данного продукта. Потому что все прекрасно понимают, что это все делается для наших деток. Это в первую очередь безопасность наших детей.

Школьные автобусы для этой партии на брестском предприятии изготовили раньше, чем планировали. В августе еще около 20 единиц техники для подвоза учащихся отправятся в школы страны.

# школа # Дети

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