Школьные автопарки четырёх регионов Беларуси пополнились новыми автобусами

Так, учащиеся даже из самых удаленных уголков Беларуси смогут комфортно и безопасно добираться до своих учебных заведений. 13 машин сегодня отправились из цехов «Брестмаша» в Гродненскую область. Еще 9 автобусов, оборудованных специальными подъемниками для перевозки детей с инвалидностью, переданы в учреждения Витебской и Могилевской областей, а также Минску.

Александр Бачковский, начальник отдела контроля, делопроизводства и материально-технического обеспечения Министерства образования Беларуси: В государственной программе на 2025-2030 годы предусмотрено массовое обновление транспортных средств подвоза ребят. Ежегодно финансирование бюджета в рамках этой государственной программы происходит. Мы закупаем новую технику. На местах техникой довольны.

Иван Ганчиц, директор ОАО «Брестмаш»:

Рады прикоснуться к замечательному проекту в масштабах нашей страны. Прекрасный продукт. И работники, когда именно производят этот продукт, относятся с неким трепетом к изготовлению данного продукта. Потому что все прекрасно понимают, что это все делается для наших деток. Это в первую очередь безопасность наших детей.

Школьные автобусы для этой партии на брестском предприятии изготовили раньше, чем планировали. В августе еще около 20 единиц техники для подвоза учащихся отправятся в школы страны.