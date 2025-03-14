Лукашенко – сенаторам России: мы должны заниматься ИИ, определив чётко, что это такое

Каждое слово точно в цель. Четко и информативно, в то же время эмоционально и захватывающе. Все в стиле нашего Президента. Именно таким 14 марта было выступление Александра Лукашенко на пленарном заседании Совета Федерации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь главы белорусского государства несколько раз прерывалась аплодисментами. Ведь все сказанное это не только аналитика, но и конкретные предложения по дальнейшим шагам взаимодействия.

Наш союз уникальный с точки зрения геополитики и образцов. Несмотря на разность масштабов, эта интеграция взаимовыгодная. Объем ВВП в Беларуси вырос более чем в 6 раз, в России – в 10. Объем ВВП на душу населения в Беларуси в 7 раз, в России в 11. А торговый оборот за годы союзной интеграции увеличился в 7 раз и в 2024 году составил 60 миллиардов долларов. Это в условиях беспрецедентных санкций. То есть наши конкуренты помогли стать нам еще ближе. И микроэлектроника, и авиационные технологии – впереди эра искусственного интеллекта.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В последнее время и у вас, и у нас: ах, искусственный интеллект. А что это? Простите, так по-братски задам вопрос. А кто в этом зале хорошо знает, что такое искусственный интеллект? Кто может отличить искусственный интеллект от – мы много говорили – роботов, IT-сферы и прочее? Искусственный интеллект чем отличается? Мало кто. Это не значит, что мы не должны этим заниматься. Мы должны этим заниматься, определив четко, что такое искусственный интеллект.

Но забегать далеко вперед, чтобы общество вообще не понимало, не воспринимало этих шагов, никому это не надо. Поэтому мы спокойно занимаемся высокими технологиями, и на высшей технологии в данном случае, как я понял из недавнего обучения в Эмиратах, где китайцы меня учили, наивысшими технологиями является искусственный интеллект.

Я задавал этим специалистам много вопросов, в том числе и волнующих наше общество вопросов. А что будет? А как мы будем, не окажется ли, что человек не нужен будет и прочее? Скажу вам честно, эти вопросы не имеют ответа. Еще раз подчеркиваю, не подумайте, что я ретроград, я же вам сказал, что первый в СНГ IT-парк я создавал и знаю, что это такое. Не надо делать то, что сегодня, завтра, может, и послезавтра не то что не нужно будет людям, непонятно будет для них. Поэтому искусственным интеллектом надо заниматься, с моей точки зрения, и делать то, что нам сегодня и завтра надо будет. И не пугать людей этим искусственным интеллектом, потому что больше 90% общества слышали об этом, но не понимают, что это такое.