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Лукашенко о расколе ЕС: важно, чтобы он перекинулся на антибелорусскую политику

31 июля 2025 14:05
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Мы живем в очень сложное мирное время, когда нужна военная мобилизация. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на совещании с руководителями дипломатических представительств. Оно длилось больше трех часов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще на старте глава государства обозначил: посол и посольство – это не про политику, но про экспорт продукции и новые инвестпроекты. 

Лукашенко о расколе ЕС: важно, чтобы он перекинулся на антибелорусскую политику-2

В ближайшие годы легче работать не станет, подчеркнул Президент. И то, что в условиях гибридной войны Беларусь укрепила суверенитет, обеспечила рост доходов и сохранила главное – мирное небо над головой – не должно расслаблять. Напротив, работать придется упорнее. 

Мы живем в очень сложное мирное время, когда нужна военная мобилизация – Лукашенко.

В продолжение темы международной обстановки Александр Лукашенко констатировал: западноцентричная модель компрометирует саму себя, потому контуры многополярного мироустройства заметны все четче. Тем не менее новая система вступит в свои права – не сегодня и не завтра. Президент успокоил и тех, кто переживает, что многовекторная политика Беларуси может испортить отношения с традиционными партнерами. 

Лукашенко: ближе, чем Россия и российский народ, для нас нет и быть не может.

Лукашенко о расколе ЕС: важно, чтобы он перекинулся на антибелорусскую политику-4

Как неоднократно отмечал глава государства, мы открыты к переговорам и сотрудничеству, в том числе с Европейским союзом, но не в ущерб собственным интересам, как было, например, с миграционной политикой. Отношение к беженцам в очередной раз обличает «демократичную Европу», и на это начинают обращать внимание уже в самом ЕС.

Лукашенко о расколе ЕС: важно, чтобы он перекинулся на антибелорусскую политику-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По линии Министерства иностранных дел докладывают о признаках раскола европейского так называемого единства. Особенно по теме, как я уже говорил, миграции. Хорошо, если так. Хорошо, если в результате немцы поставят на место поляков и прибалтов, назовут истинных виновников и заблокируют схемы ввоза эмигрантов. Но нам важно, чтобы этот пресловутый раскол внутри Евросоюза перекинулся и на нашу тему – на антибелорусскую политику Европейского союза. С какими странами можно об этом говорить в первую очередь, МИД мне докладывал. Конкретные меры должны быть уже в работе. 

Будет в Евросоюзе правый, левый поворот – нам неважно. Важно, что народ все больше устает от элит, которые его не слышат и игнорируют его волю на выборах. Вечно так продолжаться не может. А в следующей волне политиков должны быть те, кого вы знаете и кто знает Беларусь настоящую. Используйте каждую возможность, чтобы донести правду о Беларуси до западных экспертов и аналитических центров, средств массовой информации. Уходить с европейского рынка и просто отвернуться от ЕС нам ни в коем случае нельзя. Об этом я тоже сказал. Это соседи, их не выбирают.

# Александр Лукашенко # Европейский союз # Международная политика

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