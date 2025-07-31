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Лукашенко рассказал, каких трудовых мигрантов готова принять Беларусь

31 июля 2025 13:59
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Лукашенко рассказал, каких трудовых мигрантов готова принять Беларусь-0

Белорусский Президент Александр Лукашенко заявил, что страна готова принять трудовых мигрантов, если они будут уважать страну и готовы честно работать. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Мы готовы здесь принять всех тех, кто хочет работать, кто уважает наше государство и народ. Кто хочет вести себя достойно и работать. И последнее слово в этом должны сказать послы в тех государствах, откуда они сюда приедут», – сказал он.

При этом он отметил, что речь идет о подконтрольном и осознанном подходе к привлечению рабочей силы. В качестве альтернативного варианта Президент предложил повышать производительность труда среди местного населения.

По его мнению, главное условие – результат, независимо от того, кто выполняет работу.

Фото: president.gov.by

# Международная политика # Александр Лукашенко

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