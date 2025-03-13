«Им бы его над Францией не потерять». Лукашенко о ядерном зонтике над всей Европой

В Кремле прошли переговоры президентов Беларуси и России. Это первый зарубежный визит Александра Лукашенко после выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Кремле прошли переговоры президентов Беларуси и России. Это первый зарубежный визит Александра Лукашенко после выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В повестке официального визита формат «один на один», а затем расширенный состав с участием делегаций о развитии сотрудничества Беларуси и России, перспективные направления работы в интеграционных форматах. Экономика и промышленная интеграция. Это в идеале. Но все-таки тема украинского конфликта превалирует. А Европа готовит еще один укол зонтиком Макрона, ядерным.
А притязания фон дер Ляйен в 800 миллиардов евро, о ядерном зонтике Макрона, что вы думаете? Европа как-то странно настроена?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Слушай, им бы этот зонтик над Францией не потерять, а не то, что они этот зонтик над всей Европой будут держать. Это, во-первых. А во-вторых, они пускай зонтик свой поднимут хотя бы над Германией. Или, образно говоря, поделятся ядерным оружием с Германией. Вечным историческим своим врагом. Вроде сейчас замирились. Кто его знает?
У них претензий друг к другу колоссальное множество. У поляков с немцами, знаете, Восточная Пруссия. И так далее и тому подобное. Поэтому там противоречий куча. И пусть они еще договорятся о 800 миллиардах и подумают, где они возьмут эти 800 миллиардов.
Есть другой путь, абсолютно открытый, честный, мирный. И к этому же ведь и подталкивает конфликт в Украине. Ну хватит, навоевались, давайте уже жить дружно и выстраивать нормальную политику.
Ну а потом, вы же видите, что самое главное, народы там поднялись. Они ж привыкли жить хорошо, в том числе и за счет нас, особенно России. Дешевые ресурсы и так далее, прибыль хорошая. Все привыкли хорошо жить. А тут этого нет.
Ядерная тема прозвучала и на этой союзной встрече. Самым обсуждаемым документом, причем далеко за пределами союзного ландшафта, является договор о гарантиях безопасности. Самое важное в нем, что для защиты территориальной целостности и суверенитета Беларуси Россия как крайнюю меру может применить даже ядерное оружие. Это мы оцениваем как инструмент сдерживания от необдуманных поступков извне. Тем более европейские страны вслед за Польшей анонсируют увеличение процентов от своего ВВП на милитаризацию.
Зеленые гостиные Кремля – это помпезная локация, рассчитанная для официальных визитов. Готово. Но президентов нет. Александра Лукашенко к Владимиру Путину продолжает не пускать кремлевский пул.
– Как у вас настроение?
– Вы уже спрашивали только что, настроение хорошее. Я вспомнил первый свой приезд в Москву и встречу с Борисом Николаевичем Ельциным здесь. Он удивлялся и думал, кто я такой и какая будет политика. А я задал ему такой риторический вопрос. Говорю: если вы думаете, что я в чужую Москву приехал, вы ошибаетесь. Это и моя Москва.
Какая политика Беларуси правильная? Которую поддерживает белорусский народ. На поздравление Путина наш Президент объяснил курс Минска.
Владимир Путин, Президент России:
Мы очень ждем вас и 9 Мая, а до этого в Волгограде запланирован тоже большой форум, посвященный окончанию Великой Отечественной войны, где ожидается много других коллег из других стран. В общем, мы очень рады вас видеть. Еще раз поздравляю вас с перевыборами на должность Президента Беларуси. Желаю вам всего самого доброго, братскому белорусскому народу всего доброго. И уверен, что и сегодняшний визит пройдет на хорошем уровне и с хорошим результатом. Добро пожаловать.
Лукашенко – Путину: наши люди прекрасно понимают, где друзья, а где враги. Подробнее.