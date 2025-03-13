«Им бы его над Францией не потерять». Лукашенко о ядерном зонтике над всей Европой

В Кремле прошли переговоры президентов Беларуси и России. Это первый зарубежный визит Александра Лукашенко после выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В повестке официального визита формат «один на один», а затем расширенный состав с участием делегаций о развитии сотрудничества Беларуси и России, перспективные направления работы в интеграционных форматах. Экономика и промышленная интеграция. Это в идеале. Но все-таки тема украинского конфликта превалирует. А Европа готовит еще один укол зонтиком Макрона, ядерным.

А притязания фон дер Ляйен в 800 миллиардов евро, о ядерном зонтике Макрона, что вы думаете? Европа как-то странно настроена?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Слушай, им бы этот зонтик над Францией не потерять, а не то, что они этот зонтик над всей Европой будут держать. Это, во-первых. А во-вторых, они пускай зонтик свой поднимут хотя бы над Германией. Или, образно говоря, поделятся ядерным оружием с Германией. Вечным историческим своим врагом. Вроде сейчас замирились. Кто его знает?

У них претензий друг к другу колоссальное множество. У поляков с немцами, знаете, Восточная Пруссия. И так далее и тому подобное. Поэтому там противоречий куча. И пусть они еще договорятся о 800 миллиардах и подумают, где они возьмут эти 800 миллиардов.

Есть другой путь, абсолютно открытый, честный, мирный. И к этому же ведь и подталкивает конфликт в Украине. Ну хватит, навоевались, давайте уже жить дружно и выстраивать нормальную политику.

Ну а потом, вы же видите, что самое главное, народы там поднялись. Они ж привыкли жить хорошо, в том числе и за счет нас, особенно России. Дешевые ресурсы и так далее, прибыль хорошая. Все привыкли хорошо жить. А тут этого нет.