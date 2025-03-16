Как собрать берёзовый сок и не нарваться на штраф? Рассказали в лесхозе

На неделе в Беларуси начали сбор березового сока. Первыми к процессу приступили лесхозы Гродненского региона, где в 2025 году планируют получить больше 2 тысяч тонн целебного напитка. Свежий сок можно купить, что называется, не отходя от кассы – прямо в лесу. Или даже собрать самому, но для этого нужно знать места, как говорится. В лесхозах готовы показать самые высокоурожайные березы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. За весенними антиоксидантами отправилась Галина Буро.

Зачищаем до луба, чтобы не повредить древесину. Аккуратно снять кору и просверлить канал 3 сантиметра, слегка с уклоном вниз для лучшего стока сока. Осталось установить желобок, и вот они – первые капли древесного фреша – самые ценные, витаминные. От дегустации не удержаться.

– Пожалуйста, сок березовый, витаминный. Первый, самый ценный.

– Вкусный, сладкий, холодненький такой! В Свитязянском лесничестве заготовка сока открыта, уже 27-я в карьере лесничего Александра Королько – и не сосчитать, какая в жизни. Все же лесная стезя проходит через поколения. Отец трудился в этом же лесничестве, а теперь и Александр приобщает своего сына. Технология березового сбора у него отработана: промышленная и для населения. А если у человека есть желание собственноручно проводить подсочку – выделит деревья.

Александр Королько, лесничий Свитязянского лесничества Новогрудского лесхоза:

Мы инструктируем их по правилам подсочки. Он пишет нам заявление, определяемся по количеству деревьев, выезжаем на этот участок, вместе с гражданином мы берем карт-схему. Обычно люди до 5 деревьев просят.

Галина Буро, корреспондент:

По сравнению с прошлым годом цена на березовый сок не изменилась: за литр 29 копеек. При покупке обязательно выдается квитанция, иначе без нее меня можно считать незаконным заготовителем. За это штраф в районе 800 рублей. А такие хитрецы находятся едва ли не ежегодно. И покушаются не столько на березы, как на пакеты с соком. Потому свои места заготовки Новогрудский лесхоз оборудует фотоловушками со связью через мобильный телефон.

Евгений Станкевич, начальник отдела охраны леса Новогрудского лесхоза:

Как только нарушитель появляется в зоне видимости ловушки, здесь установлен датчик движения. Она фиксирует сразу нарушителя, и вот в течение буквально считанных секунд мне приходит фотография.