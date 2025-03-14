«Здесь наше счастье и будущее». Президент об историческом выборе в пользу России
Речь главы белорусского государства на пленарном заседании Совета Федерации несколько раз прерывалась аплодисментами. Ведь все сказанное – не только аналитика, но и конкретные предложения по дальнейшим шагам взаимодействия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Озвучены десятки вопросов как двусторонней, так и международной повестки. Но главная тема общения – строительство Союзного государства. Но и сейчас Союз Беларуси и России пытаются девальвировать, поставить под сомнение, причем как внешние партнеры, так и конспирологические центры мысли.
Да, наша суверенная страна развивает палитру международных отношений. Выстроены самые сяброўскія отношения с крупнейшими странами мира. Но всегда: и в прошлом, и сейчас – ближе всех русские люди.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беларусь никогда не позволит нанести удар в спину своему старшему брату, русскому человеку, имея в виду россиян. Не изменяем мы этому обещанию и сегодня, надежно защищая и оберегая наш Союз. Мы не дрейфуем ни в одну из сторон, ни в другую, хотя нередко, как я уже сказал, отдельные политики, эксперты, журналисты позволяют себе такие обвинения.
Беларусь всегда проводила и проводит многовекторную или, как сейчас можно говорить, многополярную внешнюю политику. Чем это отличается от России? Ничем. Это объяснимо ввиду нашего географического положения, если говорить о Беларуси и открытости экономики. Если нам придется выбирать, мы всегда будем на стороне нашей России. По-другому не может быть. Беларусь Россию в одиночку никогда не оставит, как и Россия не оставит нашу Беларусь. Это выбор.
Всегда мы были на этом изломе. Но никто из вас не скажет, что в самые трудные времена, даже если нас завоевывали там поляки и еще кто-то, мы были не с русскими людьми, не с россиянами. Мы всегда смотрели в эту сторону. Потому что наш народ четко понимал, что здесь наше счастье и наше будущее. Не потому, что я тут герой какой-то. Это мнение наших людей, вековые чаяния наших людей.
Путь Беларуси оказался верным и близким для России, которая согласилась на эксперименты западных экспертов. Все-таки социальная справедливость ближе славянской цивилизации, а хозяйский подход позволил сохранить общее наследие: от промышленных школ до государственного подхода в дискурсе с общественностью.
Александр Лукашенко:
Далеко от того, чтобы заниматься самолюбованием. У нас столько еще проблем, которые надо решать, что мы даже на одном листе в одну строчку их не изложим. Чем больше мы чего-то делаем, тем больше вроде бы получается проблем. И эти проблемы мы полны решимости решить.
В российских СМИ обычно весьма скромно упоминают или не говорят вовсе о том, что благодаря поддерживаемым с Беларусью кооперационным связям более 3 миллионов россиян имеют постоянный источник доходов. Это десятки тысяч предприятий, широкий спектр выпускаемой продукции и оказываемых услуг.
Судя по последним решениям, в России востребован белорусский опыт в области планирования, а также государственно-частного партнерства. Но надо еще больше делать, с моей точки зрения. Нам надо научиться мобилизовываться, несмотря на размеры России. Огромные. Это не так просто.
Если в Беларуси за неделю можно мобилизоваться, то в России на это потребуется не одна неделя. Но этому надо научиться. Особенно это актуально сейчас. Надо научиться мобилизовываться. Не хочу обидеть никого, кто придерживается либеральных или рыночных подходов. Абсолютно этому не противоречит. И если этот либерализм и рыночные подходы способствуют этой мобилизации, а она нужна, особенно в этих условиях. Ну так спасибо, мы это поддерживаем, мы должны обращать на это самое серьезное внимание.
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