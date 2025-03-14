«Здесь наше счастье и будущее». Президент об историческом выборе в пользу России

Речь главы белорусского государства на пленарном заседании Совета Федерации несколько раз прерывалась аплодисментами. Ведь все сказанное – не только аналитика, но и конкретные предложения по дальнейшим шагам взаимодействия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Озвучены десятки вопросов как двусторонней, так и международной повестки. Но главная тема общения – строительство Союзного государства. Но и сейчас Союз Беларуси и России пытаются девальвировать, поставить под сомнение, причем как внешние партнеры, так и конспирологические центры мысли. Да, наша суверенная страна развивает палитру международных отношений. Выстроены самые сяброўскія отношения с крупнейшими странами мира. Но всегда: и в прошлом, и сейчас – ближе всех русские люди.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь никогда не позволит нанести удар в спину своему старшему брату, русскому человеку, имея в виду россиян. Не изменяем мы этому обещанию и сегодня, надежно защищая и оберегая наш Союз. Мы не дрейфуем ни в одну из сторон, ни в другую, хотя нередко, как я уже сказал, отдельные политики, эксперты, журналисты позволяют себе такие обвинения. Беларусь всегда проводила и проводит многовекторную или, как сейчас можно говорить, многополярную внешнюю политику. Чем это отличается от России? Ничем. Это объяснимо ввиду нашего географического положения, если говорить о Беларуси и открытости экономики. Если нам придется выбирать, мы всегда будем на стороне нашей России. По-другому не может быть. Беларусь Россию в одиночку никогда не оставит, как и Россия не оставит нашу Беларусь. Это выбор. Всегда мы были на этом изломе. Но никто из вас не скажет, что в самые трудные времена, даже если нас завоевывали там поляки и еще кто-то, мы были не с русскими людьми, не с россиянами. Мы всегда смотрели в эту сторону. Потому что наш народ четко понимал, что здесь наше счастье и наше будущее. Не потому, что я тут герой какой-то. Это мнение наших людей, вековые чаяния наших людей.

Путь Беларуси оказался верным и близким для России, которая согласилась на эксперименты западных экспертов. Все-таки социальная справедливость ближе славянской цивилизации, а хозяйский подход позволил сохранить общее наследие: от промышленных школ до государственного подхода в дискурсе с общественностью. Александр Лукашенко:

Далеко от того, чтобы заниматься самолюбованием. У нас столько еще проблем, которые надо решать, что мы даже на одном листе в одну строчку их не изложим. Чем больше мы чего-то делаем, тем больше вроде бы получается проблем. И эти проблемы мы полны решимости решить. В российских СМИ обычно весьма скромно упоминают или не говорят вовсе о том, что благодаря поддерживаемым с Беларусью кооперационным связям более 3 миллионов россиян имеют постоянный источник доходов. Это десятки тысяч предприятий, широкий спектр выпускаемой продукции и оказываемых услуг.