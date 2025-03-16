Торопиться некуда. Синоптики предупреждают аграриев о похолодании

Погода внесла коррективы в сельхозработы, которые в этом сезоне начались раньше обычного, и в некоторых хозяйствах уже приступили к посевной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

По последним данным Минсельхозпрода, аграрии уже посеяли ранние яровые зерновые и зернобобовые на площади 17 тысяч гектаров. Это около 3 % от общего плана, но для самого начала марта картина добрая. В лидерах Брестская область. Там эти культуры посеяны на площади 11 тысяч гектаров.

Аграриям этого региона в нынешнем сезоне предстоит посеять более 103 тысяч гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур. Для этого в регионе есть и ресурсы, и техника. В поля готовы выйти 95 % машин.

Массовый сев начнется чуть позже, когда температура почвы достигнет 7 градусов. Торопиться некуда. Уже в конце недели в Беларусь пришло заметное похолодание. О том, как обстоят дела в полях, узнаем буквально с колес. Эти кадры мы получили из Гомельской области, где к севу яровых на неделе приступили практически во всех районах.