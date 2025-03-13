Лукашенко – Путину: наши люди прекрасно понимают, где друзья, а где враги

Глава государства отметил, что белорусский народ поддерживает курс на сотрудничество с Россией. Об этом свидетельствуют итоги президентской кампании: более 86 % голосов избирателей отданы в том числе за сохранение и развитие братских и стратегических отношений. Вместе с тем Беларусь и Россия идут непроторенной дорогой, но курс выбран верный. И это отражают экономические показатели.

Уникальное образование, примеров которому не было в истории – так Александр Лукашенко охарактеризовал Союзное государство на переговорах с Владимиром Путиным в Кремле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я долго думал о том, что можно сказать о наших отношениях. Они действительно, как вы сказали, вышли на очень высокий уровень. Что очень важно? Да, выборы прошли, и не первые же в Беларуси выборы. Хотя со всех сторон были сдерживающие факторы, наших людей придерживали, чтобы они не ходили на выборы. Но свыше 90 %. И 87 с лишним процентов проголосовали за действующего Президента.

А ведь это было голосование: «Мы с Россией, восточный наш вектор, здесь наша колыбель или где-то там?» Ну вот ответ. Народ дал ответ. И у нас этот вопрос как главный вопрос тихо, непублично всегда стоял. Это особенность наших выборов. Поэтому вы нисколько не сомневайтесь. Не только я, мои коллеги – члены правительства, депутаты – сторонники теснейших наших отношений. Мы подтвердили это в нашей единой борьбе сегодняшней, острием которой является конфликт в Украине. Мы всегда придерживались подобного курса. И очень важно, что народ продемонстрировал. Наши люди прекрасно понимают, где наши друзья, а где противники, враги и соперники.

Спасибо, Владимир Владимирович, за начало этого официального визита. Я, конечно, как и вы, склонен больше к рабочим переговорам и встречам. Но надо, нужна эта демонстрация для белорусов, россиян, что мы вместе являемся суверенными и независимыми государствами. Но в то же время мы родные люди.

В свою очередь Владимир Путин несколько приоткрыл повестку и завтрашнего рабочего дня Александра Лукашенко, назвав его насыщенным. Так, белорусский лидер выступит в Совете Федерации. Что касается тем для переговоров в формате «один на один» – проблемных моментов нет. Речь больше о необходимости сверить часы.