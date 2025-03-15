Лукашенко: у нас же был период национализма во времена Шушкевича, и мне пришлось это всё развернуть

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я все время агитировал Госдуму, Борис Николаевич согласился. Но вы же не согласились. Вы тогда испугались, что какой-то Лукашенко, колхозник, придет, власть схватит, шапку Мономаха унесет. И все пошло-поехало. А группа Чубайса и других, они это все подогревали. И в администрации Президента. Но надо отдать должное: Ельцин твердо стоял на союзнических отношениях. Мы спорили, думали, не думали и потеряли время. К жизни пришло новое поколение. У меня был мандат от народа. Я обратился к народу, смело поставил вопросы, которые были, казалось бы, очень серьезными, когда у нас на железнодорожном вокзале, автобусном кричали: «Чемодан, вокзал – Россия! Всех русских выселить!» У нас же был период во времена Шушкевича национализма, как в Украине почти. Почти – такого не было, их было меньше. Но они были как большевики в 1917-м. Немного, но Россию перевернули. Так и здесь было. И мне пришлось это все развернуть, не имея еще полномочий тогда президентских таких, у нас была парламентская республика, избрали Президента. Это все было: война, борьба на улицах, переворачивали, ломали, крошили. А мы стояли. Мы хотели, чтобы страна была страной, но не всегда понимали здесь ту политику, которая происходила. Вы знаете, кто сидел на разных этажах в министерствах и ведомствах здесь. Мы в Беларуси честно поступили.