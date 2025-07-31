Александр Лукашенко: для нас Россия – это гарант нашей безопасности

Мы живем в очень сложное мирное время, когда нужна военная мобилизация. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на совещании с руководителями дипломатических представительств. Оно длилось больше трех часов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще на старте глава государства обозначил: посол и посольство – это не про политику, но про экспорт продукции и новые инвестпроекты.

В ближайшие годы легче работать не станет, подчеркнул Президент. И то, что в условиях гибридной войны Беларусь укрепила суверенитет, обеспечила рост доходов и сохранила главное. Мирное небо над головой не должно расслаблять. Напротив, работать придется упорнее. Мы живем в очень сложное мирное время, когда нужна военная мобилизация – Лукашенко.

В продолжение темы международной обстановки, Александр Лукашенко констатировал: западноцентричная модель компрометирует саму себя, потому контуры многополярного мироустройства заметны все четче. Тем не менее, новая система вступит в свои права – не сегодня и не завтра. Президент успокоил и тех, кто переживает, что многовекторная политика Беларуси может испортить отношения с традиционными партнерами. Лукашенко: ближе, чем Россия и российский народ, для нас нет и быть не может.