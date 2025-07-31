Александр Лукашенко: для нас Россия – это гарант нашей безопасности
Мы живем в очень сложное мирное время, когда нужна военная мобилизация. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на совещании с руководителями дипломатических представительств. Оно длилось больше трех часов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще на старте глава государства обозначил: посол и посольство – это не про политику, но про экспорт продукции и новые инвестпроекты.
В ближайшие годы легче работать не станет, подчеркнул Президент. И то, что в условиях гибридной войны Беларусь укрепила суверенитет, обеспечила рост доходов и сохранила главное. Мирное небо над головой не должно расслаблять. Напротив, работать придется упорнее.
Мы живем в очень сложное мирное время, когда нужна военная мобилизация – Лукашенко.
В продолжение темы международной обстановки, Александр Лукашенко констатировал: западноцентричная модель компрометирует саму себя, потому контуры многополярного мироустройства заметны все четче. Тем не менее, новая система вступит в свои права – не сегодня и не завтра. Президент успокоил и тех, кто переживает, что многовекторная политика Беларуси может испортить отношения с традиционными партнерами.
Лукашенко: ближе, чем Россия и российский народ, для нас нет и быть не может.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Для нас Россия – это гарант нашей безопасности. И здесь нет ничего общего с тем, что нас в последнее время упрекают, как мне в последнем интервью сказал один из журналистов... Говорит, пересекаю границу с Беларусью, а там написано, что вы въезжаете в оккупированную Кремлем Беларусь. Ничего подобного нет и быть не может! Мы суверенные, независимые государства. Мы понимаем многополярность, не отход от наших традиционных союзников, от России, Китая и других. Нет. Мы понимаем, что у нас открытая экономика, она прежде всего диктует условия. Наше международное и геополитическое положение. Они заставляют нас думать не только, что у нас на Севере, Юге и Востоке, но и на Западе.