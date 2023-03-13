Китай сегодня имеет выход только в сторону России. Как Запад пытается изолировать КНР?

Новости Беларуси. Движемся на Восток! Чего ожидать от визита Лукашенко в Иран? Что обещает полноправное членство Беларуси в ШОС? К чему приведет распаковка весомого китайского кейса, привезенного из Поднебесной? В вечернем прайм-тайме ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы разложить все перспективы азиатского сотрудничества.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, кандидат военных наук:

Шанхайская организация сотрудничества – это действительно сотрудничество, которое создавалось по вопросам безопасности. И первое, мы помним эту Шанхайскую пятерку, что глобального произошло в самом начале, почему эта пятерка вообще появилась? И тогда один из первых договоров, который был подписан, был договор о демилитаризации приграничных участков, об отводе войск на 100 километров, неприменении их и так далее. Что это позволило? Это позволило Китаю, прежде всего, изменить полностью свою военную стратегию, которая от сухопутной составляющей была перенацелена на морскую составляющую. Китай на сегодня по большому счету уже изолирован недружественными странами. За исключением, наверное, севера, немного Центральной Азии и так далее. Посмотрите, против нее действуют какие государства? Тот же самый АСЕАН. Нет такого государства, где бы не возникало споров. И по Парасельским островам, и по архипелагу Спратли и так далее. Кирилл Казаков, СТВ:

Сейшельские Острова.

Андрей Богодель:

Это один из новых вариантов вместе с Новой Гвинеей как раз разорвать эту связь. Дальше мы видим создание этого военно-политического или военно-экономического союза QUAD. Который то же самое, в том числе там находится Индия, участник наших всех основных союзов и договоров. Возникают очень серьезные споры в рамках этого QUAD: против кого он нацелен, зачем он нацелен… И третий эшелон, который охватывает, это, по сути, AUKUS. То есть система, которая создана чисто англосаксами. Интересный союз, вне всякого сомнения. Для чего он создан – вопрос достаточно спорный. Изоляция и не только Китая, по всей вероятности, но и всего остального мира от южной части нашего континента малоисследованной под названием Антарктида. Вот мы много говорили о том, кто посещал, что посещали, какие государства везде. Мы в основном замечали то, какие успехи имеем мы. Но все мы почему-то забыли, что в конце февраля Энтони Блинкен посетил Центральную Азию и Индию – формат C5 +1. Какие вопросы там решались? Первый вопрос, говорит, безопасность. Под этим словом на сегодня скрывается практически все. Как в «12 стульях» – наверное, будут бить. Все к этому ведет. На сегодня мы видим: состоялись серьезные переговоры с Касым-Жомартом Токаевым. Состоялись переговоры Блинкена непосредственно с самим главой государства Узбекистан Шавкатом Миромоновичем Мирзиеевым. Где решались глобальные вопросы. И что сегодня мы видим? Что нефть, которую сегодня начинает перекачивать Казахстан, она идет в обход Каспийского трубопроводного консорциума.

Кирилл Казаков:

Я так понимаю американцы пошли по пути конца 1970-х – начала 1980-х, вдруг резко обвалить рынок нефти. И многие говорят: именно это положило конец Советскому Союзу. Андрей Богодель:

И вот здесь мы начинаем говорить о безопасности. Китай по большому счету сегодня имеет выход только в сторону Российской Федерации. Кирилл Казаков:

Сближение этих государств идет. То, чего боялись, оно вдруг резко состоялось.