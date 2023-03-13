«Эта система слишком глубоко проникла». Что будет, если рухнет доллар?

Новости Беларуси. Движемся на Восток! Чего ожидать от визита Лукашенко в Иран? Что обещает полноправное членство Беларуси в ШОС? К чему приведет распаковка весомого китайского кейса, привезенного из Поднебесной? В вечернем прайм-тайме ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы разложить все перспективы азиатского сотрудничества.

Алена Сырова, СТВ:

Вернемся к ШОС. Мы говорим о том, какой эффект это даст для Беларуси. Ближайший саммит, если я не ошибаюсь, в июне пройдет. Мы там станем уже полноправными членами ШОС. Этот саммит будет проходить впервые после того, как уже сильные мира сего поняли, что эта организация должна меняться. Это решение они приняли в Самарканде. То есть спустя полгода после определенных событий, пертурбаций они встретятся снова, встретятся лично. Чего можно ожидать от этого саммита, будут ли там приниматься какие-то суперважные решения с точки зрения безопасности? Может, мир во всем мире наступит? Кирилл Казаков, СТВ:

Собственно говоря, ШОС – организация безопасности изначально.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, кандидат военных наук:

Конечно, Шанхайская пятерка, вспоминаем историю, когда произошел все эти события. Первое, что мне хотелось сказать, коллеги уже обсуждали этот вопрос. Многовекторность – вопрос достаточно спорный. Давайте скажем, что все-таки сугубо восточный вектор избран по принуждению, по большому счету, как вы прекрасно это понимаете. Кирилл Казаков:

Не мы первые, называется. Андрей Богодель:

Да. И во многом сближение со странами Востока происходит на фоне беспрецедентных санкций в отношении нас и нашего Союзного государства в целом. До тех пор, пока будет существовать Бреттон-Вудская система, по большому счету, хозяевами этой планеты будет коллективный Запад, который будет определять все правила игры, по которым мы, к сожалению, будем вынуждены тоже играть.