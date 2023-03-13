«Достаточно небольшой искры, чтобы разгорелось пламя». Помешает ли религия сотрудничеству Беларуси с Востоком?

Новости Беларуси. Движемся на Восток! Чего ожидать от визита Лукашенко в Иран? Что обещает полноправное членство Беларуси в ШОС? К чему приведет распаковка весомого китайского кейса, привезенного из Поднебесной? В вечернем прайм-тайме ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы разложить все перспективы азиатского сотрудничества.

Кирилл Казаков, СТВ:

В основе цивилизационного объединения Запада лежит в том числе и религия, христианство. Есть католицизм, есть православие, есть Папа Римский, но, в принципе, это единая вера по сути по своей. Объединение Востока – это достаточно тонкая история, потому что здесь и ислам, и буддизм. Не помешают ли религиозные различия объединению, например, на основе Шанхайской организации сотрудничества? Не окажется ли здесь Восток немножко сложнее в плане объединения и унификации?

Алена Сырова, СТВ:

Или пока это не имеет ключевого значения?

Кирилл Казаков:

Потому что войны в том числе на религиозной почве возникали, и радикальный ислам никуда не делся.