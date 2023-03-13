«Достаточно небольшой искры, чтобы разгорелось пламя». Помешает ли религия сотрудничеству Беларуси с Востоком?
Новости Беларуси. Движемся на Восток! Чего ожидать от визита Лукашенко в Иран? Что обещает полноправное членство Беларуси в ШОС? К чему приведет распаковка весомого китайского кейса, привезенного из Поднебесной? В вечернем прайм-тайме ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы разложить все перспективы азиатского сотрудничества.
Кирилл Казаков, СТВ:
В основе цивилизационного объединения Запада лежит в том числе и религия, христианство. Есть католицизм, есть православие, есть Папа Римский, но, в принципе, это единая вера по сути по своей. Объединение Востока – это достаточно тонкая история, потому что здесь и ислам, и буддизм. Не помешают ли религиозные различия объединению, например, на основе Шанхайской организации сотрудничества? Не окажется ли здесь Восток немножко сложнее в плане объединения и унификации?
Алена Сырова, СТВ:
Или пока это не имеет ключевого значения?
Кирилл Казаков:
Потому что войны в том числе на религиозной почве возникали, и радикальный ислам никуда не делся.
Владимир Кошелев, историк-востоковед, заведующий кафедрой исторического факультета БГУ:
Я согласен с вами в этой части. Важно то, что вы подняли вопрос относительно религии, насколько она может быть объединяющим фактором. Она может быть объединяющим фактором, потому что это религии, – одна, другая, третья – которые уважают друг друга. Они занимают большое место в еще относительно традиционном обществе Востока. Это, понятное дело, объединяющий фактор. С другой стороны, религия религии рознь. Если уж среди авраамических религий, обратите внимание на весь исторический процесс, сколько войн было, и даже в лоне одной религии, то в этом многообразии религий достаточно небольшой искры, чтобы разгорелось пламя. Настоящая война. Иран – это шиитский ислам. Вокруг – практически море суннитского ислама. И каковы отношения между суннитами и шиитами? Хотя одна священная книга.
Кирилл Казаков:
Одно из подписанных сегодня соглашений – это соглашение о признании халяльного знака качества.
Петр Петровский, политолог:
Это очень важно.
Кирилл Казаков:
Заметьте, мы христианская страна, однако толерантность и здесь на высшем уровне была проявлена.
Петр Петровский:
Здесь один очень важный момент: даже в современном исламском богословии имеется понятие «верующий», «неверующий». То есть без веры, не той веры, неправильной веры. Сегодня имеется фундаментальная парадигма разделения. Вы посмотрите, что было в Иране, против хиджаба пытались поднять, против их традиционных ценностей пытались поднять извне определенные вещи. То же самое нам навязывали: гендерные, ЛГБТ-ценности и прочее. Мы находимся в одной лодке. Есть традиционные ценности в той или иной парадигме и форме, а есть либеральная парадигма, которая насильственно навязывается в том числе и внутри западных обществ, там тоже имеется фактически раскол общества, что вы должны изменить понятия семьи, гендера и прочего. То есть в этом плане мы толерантны и солидарны – Китай, Иран, Беларусь, Россия, Индия – здесь у нас проблем нет. Главная проблема – тот фундаментализм, который по большому счету в исламе появился достаточно поздно – это определенные реформаторские течения.
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