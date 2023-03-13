Алексей Авдонин: Америка сейчас осознает, что подавлять Китай, Иран они уже не могут

Кирилл Казаков, СТВ: Вопрос, знаешь, какой? Американцы ведь не скрывают, что пытаются в будущем воевать с Китаем. У них как-то это, на журналистском языке, чуть ли не самый главный враг. А эта ось, это союзники, которые будут воевать против Америки, я шаблонным языком спрашиваю, Иран, Россия, Беларусь?

Новости Беларуси. Движемся на Восток! Чего ожидать от визита Лукашенко в Иран? Что обещает полноправное членство Беларуси в ШОС? К чему приведет распаковка весомого китайского кейса, привезенного из Поднебесной? В вечернем прайм-тайме ток-шоу « По существу » соберутся эксперты, чтобы разложить все перспективы азиатского сотрудничества.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Наверное, надо в действительности признать, что США за последние 30 лет увязли в некой своей идеологии гегемона. Им кажется, что они в действительности могут воевать с Китаем и одновременно с Ираном, с Россией и Европу задавливать. В их фабриках мыслей генерируются вот такие идеи, что мы должны подавлять всех, и никто нас подавить не может. Но это иллюзия, и мы видим, что эта иллюзия с каждым разом наталкивается на реальность. Реальность – это сильная экономика Китая, сильные Вооруженные Силы. Реальность – это провал в 2020 году бархатной революции в Беларуси, провал смены власти в 2024 году в России ожидаемый – все это провалы, которые приводят к тому, что Америка в действительности сейчас осознает, что вести подавление Китая, Ирана они уже не могут.

Но они думают не какими-то геополитическими идеалами, они думают сугубо прагматичной экономикой своих корпораций. Если брать Иран, вспомните, почему идеей было вначале захватить Афганистан, потом захватить Ирак. Афганистан 2001 год, потом Ирак – 2003-й. У них основная цель была, они прямым текстом говорили: нам надо захватить Иран. Потому что с двух сторон задавить его между Афганистаном и Ираком, потому что в Иране самые огромные залежи газа. И этот газ должен поставляться в Европу, и тем самым мы сможем задавить Россию. Они это не смогли, пошли другим путем, но в принципе, мы знаем про ситуацию, которая уже сложилась сейчас в энергетическом рынке Европы.

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