Юлия Абухович о союзе с Ираном: «Заключённые контракты и договорённости позволят нам расти дальше»

Новости Беларуси. Движемся на Восток! Чего ожидать от визита Лукашенко в Иран? Что обещает полноправное членство Беларуси в ШОС? К чему приведет распаковка весомого китайского кейса, привезенного из Поднебесной? В вечернем прайм-тайме ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы разложить все перспективы азиатского сотрудничества. Алена Сырова, СТВ:

Так принято, что любые взаимоотношения между государствами мы измеряем цифрами товарооборота. Мы после каждого визита главы государства озвучиваем конкретные цифры, насколько нам удалось договориться по тем или иным проектам. То, о чем сегодня договорились в Тегеране, – это мало или много?

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:

Если мы говорим о том, что товарооборот вырос в три раза без визита, то мы можем говорить, что заключенные контракты и договоренности позволят нам расти дальше. Кирилл Казаков, СТВ:

Один из примеров – иранская томатная паста, которая продается в «Евроопте». Осталось понять логистику. Юлия Абухович:

Очень вкусная.

Кирилл Казаков:

Очень вкусная, я тоже пробовал. И недорогая – 75 копеек стоит. Юлия Абухович:

Президент Ирана говорил, что поставка БелАЗов больше мощности, а мы там работаем с 2008 года, позволит на 40 % увеличить экономические показатели, связанные с их работой. Это же показатели. Кирилл Казаков:

Многие говорили, что Иран далеко. По сути, Иран выходит к Каспийскому морю. У нас Россия тоже имеет выход к Каспийскому морю. Оказывается, не такое уж больше море. Петр, я не прав?