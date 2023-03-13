Юлия Абухович о союзе с Ираном: «Заключённые контракты и договорённости позволят нам расти дальше»
Новости Беларуси. Движемся на Восток! Чего ожидать от визита Лукашенко в Иран? Что обещает полноправное членство Беларуси в ШОС? К чему приведет распаковка весомого китайского кейса, привезенного из Поднебесной? В вечернем прайм-тайме ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы разложить все перспективы азиатского сотрудничества.
Алена Сырова, СТВ:
Так принято, что любые взаимоотношения между государствами мы измеряем цифрами товарооборота. Мы после каждого визита главы государства озвучиваем конкретные цифры, насколько нам удалось договориться по тем или иным проектам. То, о чем сегодня договорились в Тегеране, – это мало или много?
Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:
Если мы говорим о том, что товарооборот вырос в три раза без визита, то мы можем говорить, что заключенные контракты и договоренности позволят нам расти дальше.
Кирилл Казаков, СТВ:
Один из примеров – иранская томатная паста, которая продается в «Евроопте». Осталось понять логистику.
Юлия Абухович:
Очень вкусная.
Кирилл Казаков:
Очень вкусная, я тоже пробовал. И недорогая – 75 копеек стоит.
Юлия Абухович:
Президент Ирана говорил, что поставка БелАЗов больше мощности, а мы там работаем с 2008 года, позволит на 40 % увеличить экономические показатели, связанные с их работой. Это же показатели.
Кирилл Казаков:
Многие говорили, что Иран далеко. По сути, Иран выходит к Каспийскому морю. У нас Россия тоже имеет выход к Каспийскому морю. Оказывается, не такое уж больше море. Петр, я не прав?
Петр Петровский, политолог:
Здесь важный момент, что у нас очень стратегически перспективен путь «Север – Юг», потому что это выход в Персидский залив, это выход к незамерзающим портам. К слову, для России это тоже главный вопрос, потому что у России имеется дефицит к незамерзающим портам, к непроблемным портам – там, где можно поставлять все время, это не зависит от определенных вопросов погоды. Для калийных солей уже сегодня это выход от тех санкций, которые имеются в Прибалтике, на Западе, и от той невозможности технологической перевалки наших калийных удобрений, которые имеются в Российской Федерации. Это первый момент. Второй момент. Главная проблема, почему Иран технологически немного отстает, в низкой стартовой базе. Надо понимать, 1979 год, революция. Иран же не из высокотехнологичной страны стал новой Исламской Республикой, а из шахского режима, который был полуколонией. У них не было никаких высокотехнологичных производств. Иран под санкциями пытался и пытается импортозаместить.
Алена Сырова:
Андрей Иванович Чернобай смотрит наш эфир, не смог сегодня быть, но прислал информацию, что Иран входит в топ-5 мировых исследователей в области нанотехнологий.
Петр Петровский:
Более того, всем известные шахиды – дешево, сердито и высокоэффективно.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
Беларусь готовится отказаться от доллара? Экономист пояснила, возможно ли это
«Наша политика многовекторная». После вступления в ШОС мы станем азиатским государством в Европе?
Иран, Китай, ОАЭ, Зимбабве. Почему именно в эти страны ездил Президент? Ответил экономист