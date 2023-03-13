«Наша политика многовекторная». После вступления в ШОС мы станем азиатским государством в Европе?
Новости Беларуси. Движемся на Восток! Чего ожидать от визита Лукашенко в Иран? Что обещает полноправное членство Беларуси в ШОС? К чему приведет распаковка весомого китайского кейса, привезенного из Поднебесной? В вечернем прайм-тайме ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы разложить все перспективы азиатского сотрудничества.
Кирилл Казаков, СТВ:
На самом деле, после вступления в ШОС наша страна станет азиатским форпостом или европейским клином в ШОС?
Юрий Ярмолинский, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Я, наверное, ни ту, ни другую формулировку не принял бы. Мы проводили в прошлом году социсследование, и большинство наших респондентов из числа профессионалов, вовлеченных так или иначе в азиатскую повестку, сказали, что все-таки это некий евразийский мост или ворота.
Кирилл Казаков:
То есть мы изначально, помните эту историю, когда мы хотели «Хельсинки-2» продвинуть, мы тогда говорили о том, что мы хотим стать неким евразийским мостом, который объединит Восток с Западом. И вот эти планы – от Лиссабона до Владивостока. Тогда мы в качестве партнеров рассматривали большую Европу. Сейчас большая Европа стала врагом. То есть мы, по сути, к Европе приходим с большой Азией?
Юрий Ярмолинский:
Во всяком случае, мы сейчас говорим об интеграции интеграций, известном тезисе главы государства. Но только не от Лиссабона до Владивостока, а от Бреста до Владивостока.
Олег Дьяченко, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, ректор Академии последипломного образования:
Я думаю, что мы по-прежнему остаемся европейским государством, у которого четко артикулированы экономические интересы и в Африке, и в Средней Азии, и на Дальнем Востоке. И в этом отношении мы европейское государство. Мы же изначально говорили, что наша политика многовекторная. У нас интересы и в Латинской Америке. У нас интересы по всему миру.
Кирилл Казаков:
Алена же не зря сказала, что мы не первый год к этому идем.
Алена Сырова, СТВ:
Это на самом деле то, за что очень многие критиковали Александра Лукашенко. Надо сказать, что даже наши близкие союзники нашу эту многовекторность пытались транслировать несколько иначе. И тоже интересно наблюдать, как наши российские коллеги освещают, с каким вниманием и пиететом передвижения Александра Лукашенко и в Китае, и в Иране сегодня.
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