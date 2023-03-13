«Наша политика многовекторная». После вступления в ШОС мы станем азиатским государством в Европе?

Новости Беларуси. Движемся на Восток! Чего ожидать от визита Лукашенко в Иран? Что обещает полноправное членство Беларуси в ШОС? К чему приведет распаковка весомого китайского кейса, привезенного из Поднебесной? В вечернем прайм-тайме ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы разложить все перспективы азиатского сотрудничества. Кирилл Казаков, СТВ:

На самом деле, после вступления в ШОС наша страна станет азиатским форпостом или европейским клином в ШОС?

Юрий Ярмолинский, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Я, наверное, ни ту, ни другую формулировку не принял бы. Мы проводили в прошлом году социсследование, и большинство наших респондентов из числа профессионалов, вовлеченных так или иначе в азиатскую повестку, сказали, что все-таки это некий евразийский мост или ворота.

Кирилл Казаков:

То есть мы изначально, помните эту историю, когда мы хотели «Хельсинки-2» продвинуть, мы тогда говорили о том, что мы хотим стать неким евразийским мостом, который объединит Восток с Западом. И вот эти планы – от Лиссабона до Владивостока. Тогда мы в качестве партнеров рассматривали большую Европу. Сейчас большая Европа стала врагом. То есть мы, по сути, к Европе приходим с большой Азией? Юрий Ярмолинский:

Во всяком случае, мы сейчас говорим об интеграции интеграций, известном тезисе главы государства. Но только не от Лиссабона до Владивостока, а от Бреста до Владивостока.