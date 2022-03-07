«Все терпят до последнего». Что значат переговоры с украинской стороной для делегации из России?

Новости Беларуси. Третий этап переговоров России и Украины в Беларуси. Фейки в интернете – как отличить правду от лжи? Взгляд женщин на общественную и политическую жизнь. Актуальные темы обсудили вместе с экспертами в ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Эти переговоры как были организованы? Наш Президент с самого начала, сразу же сказал о том, что мы готовы, пожалуйста. То им площадка была не такая, то еще что-то – миллиард условий. Складывается впечатление, что действительно просто затягивали старт этих переговоров. Сейчас уже третий раз прилетает к нам украинская делегация, все через Польшу. Это же тоже какой-то знак.

Ольга Шпилевская, директор представительства межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси:

Какое терпение у российской стороны. Нам нужен мир. Они могли 350 раз развернуться и уехать, потому что вечно эти опоздания, вечно это показать, кто в доме главный. Но все терпят до последнего. Всем нужен мир, мир вообще на этой территории. Нам нужен точно мир, мы не заинтересованы в том, чтобы было как-то по-другому. Президент пошел на что? Через сына украинская сторона дозвонилась. Насколько открыт сам Президент, когда в этом даже дети его участвуют. «Он вышел на моего меньшего сына по телефону». Лукашенко рассказал о том, как удалось установить контакт с Зеленским. Алена Сырова:

Не могли дозвониться Президенту, дозвонились через сына. Ольга Шпилевская:

Он уговорил российскую делегацию задержаться для того, чтобы еще раз посадить всех за стол переговоров. Все действия реальны и на глазах наших происходят.