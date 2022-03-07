Психолог: хотели оторвать Беларусь два года назад. Украину отрывают уже 8 лет. Казахстан на очереди

Новости Беларуси. Третий этап переговоров России и Украины в Беларуси. Фейки в интернете – как отличить правду от лжи? Взгляд женщин на общественную и политическую жизнь. Актуальные темы обсудили вместе с экспертами в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Вы, наверное, как никто знаете тех самых мужчин, которые сейчас охраняют наше спокойствие, которые отвечают за безопасность наших рубежей. Вот Александр Лукашенко говорил о том, что основная задача – это защищать западную границу, западные рубежи. Можете рассказать, какая там сейчас обстановка и чем вообще заняты наши военнослужащие, учитывая то количество фейков и дезинформации, которое вокруг этого витает.
Инна Горбачева, официальный представитель Министерства обороны Беларуси:
На самом деле, сейчас очень много фейков и дезинформации. На самом деле, Министерство обороны к этим фейкам относится абсолютно спокойно и ровно. У нас есть все силы, средства и профессиональные ресурсы, чтобы им противостоять. И удивительно, что люди сейчас обращаются именно к официальным источникам и стали обращаться к официальным источникам. Я считаю это победой. И победой в битве за информацию.
Алена Сырова:
Инга Витальевна, наверное, если сравнивать происходящее сейчас с событиями 2020 года, мы в кулуарах много говорили о схожести прежде всего в подаче информации, то действительно белорусы реагируют как-то иначе. Что ли избирательнее стали? Это мы так за два года повзрослели или что-то изменилось?
Инга Сечко, кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры Академии МВД Беларуси:
Мы повзрослели и изменилось, конечно, потому что это были серьезные два года, два года испытаний, два года, когда у нас открывались глаза. И это испытание, кстати, поможет сейчас и нашим русским братьям, потому что наш опыт, пройденный нами, понятно, что если нация сплотилась, то она способна победить. Это же очень хороший пример. Я думаю, что эта сплоченность сейчас усиливается, потому что еще и объединяются славянские народы. Ведь какая была главная идея тех, кто хочет разрушить эту нашу славянскую территорию, территорию бывшего Советского Союза? Собственно, их идея заключается в том, чтобы разрушить Россию при помощи русских народов. Вот эта историческая фраза принадлежит одному из европейских философов, примерно 100 лет назад сказанная.
Кирилл Казаков, СТВ:
Оторвав Украину от России, фактически Россия станет слабой и ее можно будет развалить.
Инга Сечко:
Сначала хотели оторвать Беларусь два года назад. Украину отрывают уже 8 лет, то есть это началось в 2014 году.
Алена Сырова:
Даже, наверное, раньше.
Инга Сечко:
Казахстан на очереди, то есть им занимаются тоже. И задача славянских народов – сплотиться, потому что вместе мы становимся сильнее, можем противостоять любой угрозе. Потому что наш национальный культурный код – это то, что заложено в гены нашими предками. Мы можем сражаться и побеждать в любых условиях.