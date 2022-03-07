Психолог: хотели оторвать Беларусь два года назад. Украину отрывают уже 8 лет. Казахстан на очереди

Новости Беларуси. Третий этап переговоров России и Украины в Беларуси. Фейки в интернете – как отличить правду от лжи? Взгляд женщин на общественную и политическую жизнь. Актуальные темы обсудили вместе с экспертами в ток-шоу « По существу ». Алена Сырова, СТВ:

Вы, наверное, как никто знаете тех самых мужчин, которые сейчас охраняют наше спокойствие, которые отвечают за безопасность наших рубежей. Вот Александр Лукашенко говорил о том, что основная задача – это защищать западную границу, западные рубежи. Можете рассказать, какая там сейчас обстановка и чем вообще заняты наши военнослужащие, учитывая то количество фейков и дезинформации, которое вокруг этого витает.

Инна Горбачева, официальный представитель Министерства обороны Беларуси:

На самом деле, сейчас очень много фейков и дезинформации. На самом деле, Министерство обороны к этим фейкам относится абсолютно спокойно и ровно. У нас есть все силы, средства и профессиональные ресурсы, чтобы им противостоять. И удивительно, что люди сейчас обращаются именно к официальным источникам и стали обращаться к официальным источникам. Я считаю это победой. И победой в битве за информацию. Алена Сырова:

Инга Витальевна, наверное, если сравнивать происходящее сейчас с событиями 2020 года, мы в кулуарах много говорили о схожести прежде всего в подаче информации, то действительно белорусы реагируют как-то иначе. Что ли избирательнее стали? Это мы так за два года повзрослели или что-то изменилось?